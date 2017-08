Grande vente de débarras à Notre-Dame-des-Prairies

Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies et des environs sont invités à parcourir la ville à l'occasion de la grande vente de débarras les 19 et 20 août.



La vente se déroulera sur l'ensemble du territoire prairiquois ainsi que sur le terrain de baseball du Parc Amable-Chalut où plusieurs kiosques seront regroupés. Afin d'identifier l'ensemble des adresses participantes et de bien les repérer, une carte sera disponible le matin même à la Ferme Régis, au supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la ville. Il sera également possible de la télécharger sur le site internet de la Ville. Prenez note qu'en cas de pluie, l'activité sera annulée.



Pour connaître tous les détails, il est possible de consulter le site web de la ville au www.notredamedesprairies.com ou de contacter le service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450-759-7741 p.232 ou 237.