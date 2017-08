5 conseils pour vous motiver dans votre régime minceur

Article commandité

Le régime est souvent synonyme de parcours du combattant. La motivation devient alors le moteur essentiel de la réussite, d’autant qu’il vaut mieux ne pas maigrir vite pour stabiliser durablement son nouveau poids ensuite. Un parcours au long cours donc selon le nombre de kilos à perdre. Comment maintenir le cap ? Voici quelques conseils pour y arriver avec le sourire.

Évitez les frustrations

Il est important de vous fixer des objectifs réalistes, faciles à atteindre, sans vous affamer. Perdre 2 kilos par mois est un bon deal. Mieux vaut maigrir doucement, mais de manière sûre et durable. Rien de plus terrible que de faire le yoyo, d’autant qu’au passage vous risquez de reprendre plus de kilos que vous n’en avez perdus.

Ne pas maigrir seul

Même s’il est primordial de maigrir pour vous-même avant tout, n’entreprenez pas de régime seul. En groupe, avec des proches ou un coach, vous vous stimulerez et savourerez ensemble vos petites victoires. De même, prévenez votre famille, elle sera votre garde-fou en cas de tentation.

Pour autant, sachez vous ménager un écart : un carré de chocolat noir, pour le moral, ou un restau, allégé bien sûr !

Évitez la sensation de faim

Rien de pire que ces moments-là ! Offrez-vous des protéines. Il existe toute une gamme de suppléments protéinés prêts-à-consommer et qui ont l’avantage d’être coupe-faim. De plus, l’apport en protéines permet aux muscles de fournir de l’énergie. Vous vous sentirez en pleine forme. L’occasion de commencer un sport.

Faites-vous plaisir

Rien de plus démotivant qu’un poisson blanc bouilli accompagné de carottes vapeur ! Cuisinez ! Vous trouverez sur internet des tas de recettes diététiques très savoureuses.

À chaque kilo perdu, offrez-vous un cadeau. Pas de sucrerie bien sûr, mais un vêtement plus ajusté ou un massage pour vous sentir bien dans votre peau.

Ne vous pesez pas tous les jours

La balance quotidienne peut être démoralisante. Si vous avez bu trop d’eau, mangé trop salé ou êtes en période prémenstruelle, elle vous trahira en affichant 1 kilo de trop ! Se peser une fois par semaine, à la même heure, soit le matin à jeun, sera votre meilleure récompense.

Essayez de transformer votre régime en challenge à partager à plusieurs, vous en garderez finalement un bon souvenir !