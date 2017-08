Un dernier événement d'été pour Le Marché De Rawdon

Le dernier événement d'été pour Le Marché De Rawdon aura lieu le samedi 12 août, où de nombreux artistes talentueux de la région auront leurs marchandises en vente. Une grande variété de produits, y compris les jouets et les vêtements pour enfants, le miel local, la céramique, les bijoux, la menuiserie et bien plus encore seront disponibles.

L'année dernière, en 2016 Le Marché De Rawdon à tenu leur premier marché d'été comme un ​test. Après que l'événement a été un grand succès, ils ont décidé de se développer et d'avoir un marché chaque mois d'été, pour un total de 3. « Le soutien de la communauté a été vraiment encourageant. Malgré la pluie que nous avons rencontré cet été, il y a eu une ambiance incroyable et beaucoup d'enthousiasme pour soutenir les créateurs locaux » affirme l‘organisatrice et Rawdonnoise Ashley Haugland.

L'événement promet une journée pleine d'activités parfaites pour toute la famille. Il se tiendra au Collège Champagneur situé au 3713, rue Queen, à Rawdon le 17 juin entre 9 h et 15 h. En plus d’une grande variété d'artisans locaux, les visiteurs peuvent s'attendre à trouver une zone d'artisanat gratuite, le maquillage pour enfants avec l'artiste Frigoline, une cantine et plus encore.

Ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur l'événement sont invités à visiter la page Facebook « Le Marché De Rawdon » afin d’obtenir plus de détails.