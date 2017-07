5 conseils pour redonner du cachet à votre intérieur en 2017

Article commandité

Que ce soit pour donner du volume à votre studio ou pour créer de nouveaux espaces dans un grand appartement, de nouvelles astuces sont là pour égailler et donner plus de valeur à votre intérieur.

Parfois, aussi lorsque vous entrez dans un nouvel appartement, celui-ci est vieillot et la décoration est restée celle des seventies, il est dans ce cas impératif d'entamer des changements dans votre nouvel intérieur afin de le remettre au goût du jour.

Voici nos cinq conseils pour redonner du cachet à votre intérieur en 2017.

Un parquet massif

Misez sur le parquet massif, car il est tendance ! Il donnera aussi un côté authentique à votre intérieur.

De par son côté intemporel, luxueux et chaleureux, il marquera votre intérieur de manière intense.

Vous le trouverez dans une multitude de coloris et de styles ce qui le rend adaptable à tous les intérieurs.

Les parquets les plus en vogue sont le chêne, l'ébène et le wengé.

Un mur en briques

Toujours d'actualité, le mur en briques va redonner du style à votre pièce et valoriser votre déco.

Dans des constructions du 17e ou 18e siècle, dans les cas les plus chanceux, il arrive parfois qu'en grattant les surfaces intérieures, on découvre de la brique.

À défaut de trouver ce petit trésor dans votre intérieur ; vous pouvez toujours tricher et faire mettre un faux mur en brique en utilisant des plaquettes de parement ou du papier peint imitation briques qui fera aussi son petit effet.

Donner de la vie à son couloir

Habillez et décorez vos couloirs comme vous le feriez pour une autre pièce. La plupart laissent leur couloir vide et c'est une belle erreur !

Une couleur tonique sur les murs du couloir et une galerie de cadres donnera de la splendeur à ce lieu.

Un escalier très bien entouré

Pour redonner plus de vie et de cachet à simple escalier, vous pouvez miser sur :

Des plinthes, hautes et légèrement moulurées, que vous collerez en suivant le contour des marches

Des petits cadres sur le mur de l’escalier

Une peinture de couleur vive sur le mur pour lui redonner du punch

Des portes coulissantes

Outre le fait de créer une séparation entre les pièces et de délimiter les espaces, les portes coulissantes vont donner du dynamisme à votre intérieur.

Ainsi vous pourrez transformer un double séjour en deux pièces bien distinctes en séparant les deux espaces par une grande porte coulissante ou deux grandes portes qui s'entreposent. Elles pourront être blanches avec des vitres fumées pour laisser entrer la lumière tout en gardant un côté discret.

Vous pouvez donc opter pour des portes coulissantes pour optimiser votre espace selon vos besoins et la dimension de vos ouvertures.

De nos jours, le design d’intérieur est très à la mode et les tendances se renouvellent de jour en jour. Chacun veut que son intérieur soit moderne et chic et qu’il ne ressemble pas à celui de ses grands-parents. Il est ainsi toujours bon d’avoir de bons conseils pour redonner du cachet à son intérieur.