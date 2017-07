Coup de pouce de 51 400 $ de la MRC de D’Autray

Lors de la séance du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray du mois de juillet, les élus ont confirmé leur appui à huit initiatives structurantes par des contributions provenant du Programme d’aide aux collectivités (PAC) rurales et du Programme d’appui aux projets et événements récurrents. Un montant total de 51 400 $ sera alloué aux promoteurs.



Les 4 et 5 août prochains, la Ville de Berthierville sera l’hôte d’un nouveau festival de musique au cœur de son centre-ville. Martin Deschamps, Breen Lebœuf, Jim Zeller et des groupes rendant hommage aux Beatles et à Creedence Clearwater Revival (CCR) font partie de la programmation développée par les Productions festives MC inc.



La municipalité de Lanoraie comptera à son tour sur un regroupement de gens d’affaires. L’organisme souhaite rejoindre un maximum d’entrepreneurs de son territoire, et ce, peu importe le secteur d'activité ou le statut de l’organisme ou de l’entreprise.



Un service de loisirs parascolaires sera mis en place par la municipalité de Saint-Didace. Diverses activités seront offertes aux enfants de la municipalité, du lundi au vendredi, avant et après les heures de classe de l’école primaire Germain-Caron.



Finalement, cinq initiatives seront de retour, entre autres, grâce au soutien du Programme d’appui aux projets et événements récurrents de la MRC. C’est le cas du Camp de vacances de l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre, de la fête de Noël de Lavaltrie, des Floconnades organisées par Cible Famille Brandon et la Ville de Saint-Gabriel, des Événements Rythmes et courant du Café culturel de la Chasse-galerie et du troisième hommage à Réjean Ducharme présenté à Saint-Ignace-de-Loyola.



La prochaine date limite pour proposer une initiative est fixée au 22 septembre prochain. Les descriptions des programmes contenus dans la Politique de soutien aux projets structurants sont disponibles sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous l’onglet Économie. Ces outils découlent d’une entente liant la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.