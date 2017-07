Express Mondor poursuit son appui à la lutte contre le cancer du sein

À l’occasion de son tournoi de golf annuel, le 15 juin dernier, Express Mondor a réuni près de 200 joueurs et invités au Club de golf de Berthier. Le tournoi et le souper-bénéfice se tenaient au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Depuis quatre ans, Express Mondor contribue à la recherche et au soutien aux personnes atteintes du cancer du sein en appuyant la Fondation du cancer du sein du Québec. L’événement a permis de récolter la somme de 27 000$ cette année, pour un total de plus de 107 000 $ pour la Fondation depuis le premier tournoi.

« Ma sœur Marie-Claude travaille chez Express Mondor depuis plusieurs années. J’ai souffert d’un cancer du sein il y a trois ans et je suis de nouveau confrontée à ce grand défi », a déclaré Martine Leduc. « Grâce à la recherche, on arrive à prolonger la vie de plus en plus de femmes et je remercie sincèrement tous ceux qui ont participé à ce tournoi Express Mondor et qui aident ainsi à financer les activités de la Fondation du cancer du sein du Québec ».

« La Fondation est très heureuse de pouvoir compter sur l’appui d’Express Mondor. La somme amassée cette année témoigne une fois de plus de l’engagement de tous ses dirigeants. Ce geste, de même que les messages transmis durant l’activité, contribuent à faire avancer la recherche sur le cancer du sein, à sensibiliser les gens et à faire évoluer les mentalités par rapport à cette maladie, » a affirmé Karine Iseult Ippersiel, vice-présidente, développement, partenariats et alliances stratégiques à la Fondation du cancer du sein du Québec.

« Nous sommes très fiers de contribuer à amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec, » a déclaré Billy Mondor, vice-président Développement des affaires chez Express Mondor. « Chaque année, nous sommes ravis par la réponse très positive de nos employés, de nos partenaires et de plusieurs clients qui acceptent de s’impliquer dans notre événement-bénéfice. Le tournoi est pour nous une occasion unique de se mobiliser pour aider à vaincre cette maladie. »

Les sommes versées par Express Mondor permettent de financer la recherche sur le cancer du sein, de promouvoir la santé du sein par l’éducation et la sensibilisation, et d’aider au soutien des personnes touchées par le cancer du sein.