Acariens, poussière, moisissure, pollens, etc. Dans votre domicile, les allergènes sont partout ! Pour éviter au maximum les allergies et leurs inconvénients (éternuements, irritations, toux, asthme, etc.), mieux vaut éliminer les sources. Appliquez donc nos 5 conseils pour éviter les allergies dans votre logement !

Aérez chaque jour

Les acariens sont potentiellement présents dans votre lit, votre canapé, vos tapis, votre moquette, les peluches de vos enfants, etc.

Pour survivre, ils ont besoin de chaleur et d’humidité. Afin de tuer les acariens de votre logement, il faut donc éviter de leur fournir un environnement propice ! Veillez donc à aérer votre intérieur au moins 30 minutes par jour, quel que soit le temps. Limitez également le chauffage (maximum 65°F dans les chambres).

Empêchez les pollens d’entrer

Les pollens sont des allergènes volatiles qui entrent facilement par les portes et les fenêtres. Vous devez donc les empêcher d’entrer et de polluer votre intérieur ! Aussi, aérez de préférence tôt le matin, lorsqu’il n’y a pas de vent. Au contraire, évitez d’ouvrir en journée, surtout lorsqu’il fait beau et que les pollens volent. Profitez aussi des temps de pluie, qui font retomber les pollens.

Vous pouvez également utiliser un système de ventilation, qui renouvèlera l’air sans faire entrer d’allergènes. Attention, un échangeur d’air performant doit être bien nettoyé et entretenu !

Réduisez l’humidité

Réduire l’humidité chez vous permet également de réduire deux allergènes majeurs : les acariens et la moisissure. Comme dit précédemment, il faut donc aérer vos pièces quotidiennement. En complément, dans la chambre d’une personne allergique, bannissez les sources d’humidité : humidificateur d’air, plante, aquarium, etc.

Mettez vos linges à l’abri

Pour éviter la prolifération d’acariens et le dépôt de pollens sur vos linges, protégez-les. Rangez-les dans des placards fermés et pas sur des étagères ouvertes.

De plus, n’étendez pas votre linge dehors en période de pollens : privilégiez une pièce aérée et secouez bien votre linge avant de le ranger.

Nettoyez votre logement !

Évidemment, pour débarrasser votre logement des allergènes, il faut le nettoyer :

Dépoussiérez avec des lingettes électrostatiques ou une éponge humide. Bannissez les plumeaux et pulvérisateurs qui soulèvent la poussière au lieu de l’enlever.

Lavez vos draps régulièrement, plutôt à 140°F pour tuer les acariens.

Secouez vos coussins, peluches, etc. par la fenêtre, pour éliminer poussière et pollens. Si possible, passez-les à la laveuse régulièrement.

Conclusion

En adoptant quelques bonnes habitudes, vous éviterez facilement et rapidement les allergies dans votre logement !