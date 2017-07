5 conseils pour éliminer le tartre chez votre chien

Article commandité

La formation de tartre est naturelle, elle provient de la salive et des bactéries présentes dans la bouche des chiens comme dans celle de l’homme d’ailleurs. C’est une pellicule jaune qui se dépose sur les dents responsables d’une mauvaise haleine et, si l’on n’y prend pas garde, du déchaussement des dents, d’inflammations de type abcès, d’infections qui peuvent se loger dans le sang. Les facteurs qui accélèrent cette formation proviennent d’une nourriture humide, de troubles digestifs, de l’âge ou encore de l’inactivité de votre compagnon. Certaines races ont un terrain plus favorable que d’autres, les petits chiens notamment. Dès lors, quelles sont les solutions pour limiter le tartre ? Le brossage des dents est-il suffisant ? Voici cinq conseils pour venir à bout du tartre.

1) Le vétérinaire

Si le tartre est déjà installé, seul un vétérinaire pourra intervenir. En général, il faut faire un premier détartrage à la fin de sa première année de vie, puis prévoir un détartrage régulier pour votre chien afin d’éviter l'apparition de la plaque dentaire. Il s’agit d’un nettoyage par ultrasons sous anesthésie générale afin qu’il reste tranquille durant cette opération. L’objectif est d’assainir totalement sa bouche.

2) Une bonne hygiène bucco-dentaire

Il existe des kits de nettoyage des dents adaptés aux chiens. Ils sont constitués d’un doigtier et d’une pâte abrasive. Il faut dans l’idéal procéder à un nettoyage une à deux fois par semaine et l’habituer très tôt, dès qu’il est chiot afin qu’il se laisse faire. Si cette perspective vous rebute, sachez que vous pouvez trouver du dentifrice pour chien sous forme de comprimés ou de liquides à dissoudre dans l’eau !

3) Des grosses croquettes

Servez-lui de grosses croquettes, même s’il est de petite taille, pour le forcer à croquer. Cette méthode est efficace si le tartre débute ou en entretien, suite à un détartrage chez le vétérinaire. Son action abrasive naturelle fait reculer l’apparition du tartre. À Défaut, du pain rassis mais aussi des friandises spécialement conçues pourront faire l’affaire, un os à mâcher par exemple.

4) Une bonne alimentation

La nourriture industrielle ne respecte pas le pH de la salive. Procurez-vous chez votre vétérinaire une poudre spécifique à disperser dans sa nourriture et éviter les pâtées en boîte, trop humides.

5) Des jouets conçus pour les dents

Un chien doit rester actif en votre absence. Procurez-lui une balle spéciale hygiène dentaire par exemple pour qu’il s’occupe tout en se brossant les dents. De nombreux autres jouets ayant cet objectif sont disponibles dans des magasins spécialisés, renseignez-vous.

Le tartre n’est pas une fatalité. En entretenant les dents de votre chien, vous lui assurez une bonne santé tout en évitant des frais vétérinaires plus lourds en cas de problème !