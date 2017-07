BOURGEOIS CHEVROLET: Grand partenaire Centraide Lanaudière 2017!

Depuis sa fondation en 1964, l’entreprise Bourgeois Chevrolet a à cœur l’implication sociale dans sa collectivité. Participant activement à la campagne Centraide Lanaudière depuis plusieurs années, l’entreprise a choisi de devenir Grand partenaire pour l’année 2017, un geste qui prouve une fois de plus son dévouement à la cause.

Pour Bourgeois Chevrolet, l’avantage de donner à Centraide Lanaudière c’est de ne pas avoir à choisir entre diverses causes toutes aussi importantes les unes que les autres : «Toutes les causes sont nobles, alors c’est dur pour moi de dire qu’à «eux» on en donnera pas, parce que notre budget est atteint, comment choisir? Donc, pour nous, ça nous simplifie la vie!», soutient Christine Bourgeois, co-propriétaire de l’entreprise. En effet, Centraide intervient selon quatre champs d’actions : soutenir la réussite des jeunes, briser l’isolement social, assurer l’essentiel et bâtir des milieux de vie rassembleurs. «Je trouve qu’on est privilégié dans la vie. Il y a plusieurs personnes qui n’ont pas cette chance d’avoir ces ressources-là et d’avoir une éducation adéquate. On peut d’un seul coup perdre un emploi, avoir un accident de travail. Personne n’est à l’abri de ça», ajoute-t-elle.

Historique

L’entreprise se spécialise dans les voitures électriques et les Corvettes. Depuis maintenant trois ans, elle se hisse au sommet du palmarès du plus important vendeur de voitures Volt au Canada. Bourgeois Chevrolet a également pour but de devenir le premier concessionnaire vert accrédité GM au Canada. En plus de cela, la compagnie tient fermement à s’impliquer dans sa communauté.

Depuis le tout début, les fondateurs ont instauré des valeurs communautaires et de partage qui contribuent à la création d’une belle chimie entre les employés : «C’est tellement rassembleur pour une équipe d’avoir comme projet commun d’aider des gens dans le besoin. Ça rapproche les employés, les sensibilisent à donner et à participer avec nous», mentionne Hugo Jeanson, également co-propriétaire de Bourgeois Chevrolet.