Saint-Côme, l’une des six destinations plein air de Lanaudière

Six pôles nature sont maintenant regroupés au sein d’une seule et même famille promotionnelle nommée « Destinations plein air Lanaudière » : Saint-Côme, Rawdon, Berthier et ses îles, Lac Maskinongé, Lac Taureau et Saint-Donat disposent de tous les atouts nécessaires afin d’être considérés comme une destination touristique s’adressant aux amateurs de plein air. Un tour rapide du secteur de Saint-Côme vous permettra de le constater!

Saint-Côme, sauter à pieds joints dans le décor!

On craque pour la rue Principale en méandres de cet ancien village du temps de la colonisation où coule la rivière L’Assomption. Village carte postale, Saint-Côme constitue un camp de base idéal pour découvrir Lanaudière.

À proximité, on accède au parc national du Mont-Tremblant, un géant en soi, aux deux parcs régionaux et au sentier national qui traverse la région. C’est ici le paradis de la randonnée. Entre chutes et cascades, on sillonne tranquillement les sentiers régionaux tandis que les plus sportifs s’offrent le sentier Swaggin jusqu’au sommet de la montagne du Tranchant d’où admirer le lac Clair. Téméraires? On s’offre la descente des rivières d’eaux vives en canot-kayak. Après tant d’émotions folles, un pique-nique au pied de la Chute-à-Bull s’impose. Le soir, on dormira en chalet ou dans l’une des belles auberges à proximité des pentes en rêvant de chasse-galerie.

