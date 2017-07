Saint-Charles-Borromée conjugue son côté cour et son côté jardin

Pour intégrer les bienfaits d’un cadre de vie plus vert, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée mise sur l’exemplarité. Et cette volonté passe aussi par... l’arrière-cour!

De plus en plus, le stationnement de l’hôtel de ville s’inscrit dans la vision de la « ville durable » : cour intérieure aménagée en jardin urbain pour la qualité de vie et de vue des employés, aire de pique-nique aménagée, plantations d’arbres pour ombrager le stationnement et supports à vélo pour favoriser le transport actif.

Plus récemment, deux autres actions sont visibles depuis la cour arrière du bâtiment municipal : une voiture hybride rechargeable et une case de stationnement réservée aux covoitureurs font leur apparition. « Dans le projet initial du nouvel hôtel de ville, un effort important a été fait pour maximiser la biodiversité sur le site. Nous poursuivons en ce sens avec l’objectif, par exemple, de limiter l’empreinte écologique des aires de stationnement par le verdissement », indique le maire de Saint-Charles-Borromée, M. André Hénault.

Une voiture verte pour les étudiants

Pour l’été, le patrouilleur environnemental est aussi un électromobiliste! Un nouveau véhicule durable fait maintenant partie de la flotte automobile charloise, puisque la Municipalité a décidé d’équiper ses étudiants d’une voiture hybride rechargeable de location.

Afin de maintenir sa pleine autonomie électrique, la voiture est branchée sur une source d’énergie externe dans le stationnement de l’hôtel de ville. « Il s’agit d’un premier pas dans le virage électrique qui cadre parfaitement avec nos orientations en faveur de la préservation de l’environnement », ajoute le maire. D’ici l’an prochain, des bornes publiques devraient être disponibles pour la population, en vertu du programme triennal d’implantation de bornes de recharge de la Municipalité.

Covoiturage Lanaudière

Dans le cadre du projet Covoiturage Lanaudière J’embarque! du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), la Municipalité de Saint-Charles-Borromée rend disponible l’utilisation de trois espaces de stationnement incitatifs dédiés au covoiturage : une case à l’hôtel de ville et deux cases au centre communautaire Alain-Pagé.

Les panneaux d’affichage pour baliser les cases de stationnement dédiées au projet seront installées prochainement. Ces stationnements incitatifs ont été choisis par le CREL selon plusieurs critères favorisant leur utilisation, comme la proximité de commerces ou la facilité d’accès au transport en commun.