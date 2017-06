Troisième saison pour Les veillées de danse au centre-ville de Joliette

Les partenaires des veillées de danse au centre-ville de Joliette sont heureux d’annoncer le retour pour une troisième année, de cette activité tant appréciée. La population est invitée à danser des « sets carrés » issus de la tradition orale lanaudoise le jeudi 6 juillet (pendant la vente-trottoir) et les vendredis 11 août et 15 septembre prochain. Cette année, les veillées de danse se dérouleront entre 19 h 30 et 21 h sur la Place Bourget. Venez festoyer avec votre famille, vos amis et vos voisins!

Les veillées de danse sont offertes gratuitement à la population grâce à la concertation des organismes Les Petits Pas Jacadiens (PPJ), la Société de développement du centre-ville de Joliette et la Ville de Joliette. Les trois organismes partenaires invitent la population à profiter de la saison estivale pour vivre la tradition au cœur du centre-ville de Joliette.

Les veillées de danse intergénérationnelles seront animées par Stéphanie Lépine (violon, pieds) et Philippe Jetté (câll). Le « câlleur » a pour mission de rendre accessibles les « sets carrés » en expliquant les figures de danse aux participants. Aucune expérience requise, plaisir garanti!

La tradition au cœur du centre-ville

« Le plaisir de la danse traditionnelle rassemble des danseurs et des curieux, et fait sourire les passants au centre-ville de Joliette depuis l’été 2015. La tradition anime le poumon joliettain en faisant vibrer les racines des citoyens. », indique Philippe Jetté, président des PPJ.

Information : www.lespetitspasjacadiens.com ou 450 397-2313.

Suivez Les veillées de danse au www.fb.com/veilleesdedanse.