Acheter une maison de ville ou un condo : comment se décider ?

article commandité

Souvent l'achat d'une vie, l'investissement dans un condo ou dans une unifamiliale ne se réalise pas sur un coup de tête. Quels sont les points à observer avant de se décider ?

Le bon endroit

N'hésitez pas à venir plusieurs fois visiter les environs avant de vous décider à acheter. Repérez les heures de fort trafic et les liaisons. Venez de jour et de nuit, en semaine et un dimanche. Prenez un verre dans le quartier. Explorez les parcs.

Vous noterez également l'orientation et l'exposition du bien au soleil, aux vents, etc. Puis, vous dresserez la liste des installations à proximité, pour le sport et la détente, ainsi que de futurs projets.

Le bon moment

L'acquisition d'une maison unifamiliale ou d'un condo est souvent l'achat d'une vie. Aussi, il est recommandé de se demander si c'est le bon moment d'acheter. Certaines périodes sont plus propices que d'autres.

Un exemple de combinaison gagnante entre le bon endroit et le bon moment pour acheter est de surveiller les aides apportées par la région, par la municipalité ou par la ville. Ces aides à l'achat sont strictement encadrées dans le temps.

Le bon investissement

Enfin, vous ne voudriez pas que l'achat d'une vie se déprécie, car c'est aussi un investissement. Vous devrez probablement emprunter une partie non négligeable de la somme pour réaliser votre achat. Voici quelques bonnes questions à se poser :

Les taux d'intérêt sont-ils avantageux ou est-il préférable d'attendre ?

Ou : est-ce que le fait d'attendre ne fera pas empirer les choses ?

Le marché immobilier est-il favorable ?

Sur quelles projections de revente à court ou moyen terme pouvez-vous compter ?

Du neuf ou une seconde main

Enfin, vous vous poserez certainement la question de savoir si un bien neuf ou usagé vous conviendra le mieux.

Acheter sur plan offre l'avantage de pouvoir personnaliser son bien. Les propriétés neuves sont souvent plus efficaces au niveau énergétique. Le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs couvrira les frais de relogement de l’acheteur ou d’entreposage de ses biens dans le cas d’un retard sur l’échéancier. Des crédits d'achat sont accessibles aux premiers acheteurs.

En revanche, il sera possible de négocier le prix d'une maison ou un condo usagé suivant l'état des rénovations.

La preuve par l'exemple

Prenons l'exemple d'un tout nouveau projet résidentiel de maisons neuves à Repentigny dont des maisons unifamiliales de tous types.

Est-ce le bon endroit, le bon moment et le bon investissement ?

La région de L'Assomption est en plein essor économique et ne connaît pas le chômage. Les liaisons avec Montréal sont efficaces. Les installations sportives sont nombreuses. De plus, le marché immobilier est particulièrement favorable. Tous les indicateurs semblent au vert !