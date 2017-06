Rajeunissement du visage sans chirurgie : quelles sont les meilleures options ?

article commandité

Avec l’âge, le visage devient le miroir de notre histoire, un peu à l’image de Dorian Gray, sans ses excès bien sûr : rides du sourire, pli d’amertume, relâchement de l’ovale, affaissement des paupières, lèvres qui frisouillent, entre autres joyeusetés… La sagesse, c’est très bien, mais dans sa tête seulement ! Alors, comment contrer les affres du temps quand on n’est pas fan du bistouri ? Voici quelques bonnes solutions.

Les injections

Un grand classique, mais qui a l’avantage d’être résorbable.

Optez pour des injections d'acide hyaluronique pour retrouver le joli galbe de votre visage, mais aussi combler vos rides du front, celle du lion ou vos pattes d’oie. L’acide hyaluronique défroisse aussi la lèvre supérieure. Les bienfaits du traitement dépendent de l’épaisseur du produit injecté, entre six et 18 mois. Avantage: les injections ne sont pas invasives, vous en profitez tout de suite.



Les implants injectables permettent de redessiner une bouche, combler un sillon ou une ride profonde. Attention toutefois à l’origine du produit : collagène humain, bovin ou hydrogel acrylique.

Le laser CO2

Il s’agit d’un mini lifting réalisé en 1 heure par la technique de radiofréquence. Un appareil doté de micro trous chauffe votre peau en profondeur pour stimuler le collagène et améliorer ainsi la densité de votre peau, mais aussi sa texture. Il faut un bon médecin qui saura paramétrer et contrôler la puissance. Plusieurs séances sont nécessaires, 3 à 5, espacées d’un mois. Les effets perdureront entre 3 et 7 ans.

Les effets secondaires demandent une petite éviction sociale de quelques jours : vous êtes rouge et parsemé de croûtelles.

La radiofréquence par Thermage raffermit et retend la peau. Sur le même principe que le laser CO2, elle stimule la production de collagène. Les effets sont visibles entre 2 et 6 mois après le traitement. Mais les réponses diffèrent selon les patients.

Le peeling TCA

C’est un peeling moyen qui demande une éviction sociale d’une semaine. Vous perdez votre peau, telle une mue. Le collagène est boosté, votre peau retrouve de l’éclat.

La dernière technique dite Prx-t33 est moins douloureuse. On vous applique une solution sur le visage par massage jusqu’à ce que la peau devienne rosée. Une crème hydratante vous apaisera ensuite.

Le lifting par fil

Cet acte n’est pas invasif, vous retournez travailler aussitôt. De plus, les effets sont naturels. Cette technique consiste à insérer des fils clairs munis d’encoches sous la peau. Ils vont s’agripper aux tissus et retendre les paupières, bajoues, joues et cou. On les attache ensuite dans le cuir chevelu au moyen d’une petite incision au-dessus des oreilles. Les résultats seront optimisés au bout de 3 à 6 mois. Mais il y a un inconfort un certain temps. Durée : 4 ans

Avant de choisir toute option, il est important de bien vous informer. Ayez des attentes réalistes et confiez votre visage à un bon praticien.