Comment faire face à un besoin d'argent immédiat ?

Il arrive parfois qu’on ait besoin de faire face à dépenses mensuelles imprévues : une réparation de voiture, une facture pour son logement, une urgence fiscale… Pour éviter les paiements sans provision, il faut faire vite. Quelles solutions s’offrent à vous ?

1) Le prêt sur salaire

Il s’agit d’un prêt à court terme attribué en urgence dont le principal avantage est qu’il est effectué sans vérification ou presque. On vous demandera tout de même si vous possédez un compte chèque et un travail à temps complet depuis au moins six mois. Il faut aussi que vous soyez payé par chèque ou par dépôt sur votre compte à date fixe. Même si la somme empruntée s’élève à 1500 dollars, l’inconvénient est que son taux d’intérêt est très élevé, soit 21 dollars pour 100 dollars empruntés...

2) L’avance de fonds

La différence réside dans le mode opératoire. Ce prêt est associé à votre carte de crédit, votre chéquier ou vos retraits sur présentation de votre carte bancaire dans la limite autorisée. Vous pouvez ainsi faire face à vos dépenses contre un paiement à 30 jours au moyen d’une reconnaissance de dettes ou des commissions de prêts. Les intérêts ne sont pas différés. Faire une demande d’avance de fonds en ligne est plus facile que d’obtenir un prêt bancaire dans la mesure où aucun justificatif ne vous est demandé.

3) Le prêt personnel

Le montant est supérieur aux prêts sur salaire, mais un certain nombre de vérifications seront effectuées : vos antécédents, le montant de votre salaire et la stabilité de votre emploi. Vous rembourserez le capital majoré des intérêts en paiements égaux selon un calendrier fixé à l’avance. Selon les organismes de crédits, vos biens pourront servir de garantie pour protéger le prêteur. Cette procédure demandera un certain délai.

4) Les prêts privés

L’intérêt de ce type de prêt, bien que le montant soit inférieur aux prêts personnels, mais supérieur au prêt sur salaire, est que vous n’avez pas besoin de prouver votre solvabilité. Ainsi, si vous avez de mauvais antécédents, ce sera une bonne option pour vous. En revanche, les taux sont extrêmement variables. Il pourra donc vous en coûter très cher.

L’endettement est toujours la moins bonne solution. Pour pallier une dépense imprévue, mieux vaut opter pour une solution remboursable rapidement afin de retrouver un équilibre financier stable. En ce sens, l’avance de fonds répond au bon sens.