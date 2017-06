4 bonnes raisons de choisir une protection complète pour votre assurance auto

article commandité

Aussi appelée « tous risques » ou « tous accidents », la protection complète d’une assurance automobile présente de nombreux avantages. Découvrez donc 5 bonnes raisons de choisir une protection complète pour votre assurance auto.

1. Une formule sur-mesure

Une assurance auto comprend trois garanties obligatoires :

L’assurance de responsabilité civile.

La garantie lors d’accident avec collision.

La protection en cas d’accident sans collision.

À cela s’ajoutent d’autres protections optionnelles, à choisir selon vos besoins :

Assurance de remplacement du véhicule.

Extension de la garantie.

Indemnisation sans dépréciation, en cas de perte partielle ou totale.

Remplacement de pièces ou du véhicule.

Protection de la valeur de votre voiture neuve ou d’occasion.

Assurance de responsabilité civile sur un véhicule tiers.

Protection pour voitures de luxe.

Couverture en responsabilité civile lors de la location d’un véhicule.

Absence de franchise sous certaines conditions.

Aucune hausse de la prime lors des premiers accidents.

Assistance 24h/24 en cas de sinistre.

2. Une garantie pour les dommages matériels

Avec une protection complète pour votre assurance auto, vous bénéficiez des meilleures garanties si votre voiture est endommagée (vol, vandalisme, bris de glace, incendie, accident, etc.).

Notamment, vous êtes parfaitement dédommagé lors d’accidents : véhicule en marche ou à l’arrêt, de votre responsabilité ou non, tiers identifié ou non, etc.

3. Des économies

En optant pour une couverture complète, vous pouvez bénéficier de multiples rabais, qui feront baisser votre facture. Assurance multi véhicules, tarifs avantageux pour les associations, tarification au kilométrage, rabais selon la profession, combinaison de plusieurs polices d’assurance, etc.

Renseignez-vous auprès de votre assureur et économisez grâce à des rabais en assurance automobile et des tarifs préférentiels !

4. Une tranquillité d’esprit

Grâce à la protection complète de votre assurance auto, vous êtes assuré à tous les niveaux. Avec un forfait complet, vous bénéficiez de nombreuses garanties, dans toutes les situations.

Vous pouvez ainsi rouler en toute sérénité !

Conclusion

Pour conduire en toute tranquillité, optez donc pour l’assurance auto avec protection complète !