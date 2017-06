Les éléments à regarder dans un CV pour détecter les bons profils

article commandité

Il est très difficile pour un recruteur de trouver la perle rare à partir du seul CV du candidat. Et pourtant, il faut procéder à une présélection avant la phase de l’entretien. Voici quelques éléments essentiels pour éviter de vous tromper.

Il est évident qu’en tant qu’employeur, vous devez avant tout vous attacher au contenu, la présentation importe peu, hormis si vous recrutez un graphiste ! Apprendre à lire entre les lignes peut vous apporter de nombreuses informations tout comme la recherche d’éventuelles incohérences.

1) Le vocabulaire utilisé

Recherchez dans le CV la présence de mots-clés en adéquation avec le profil de poste proposé. Par exemple, un commercial doit savoir vous parler de portefeuille client, de types de produits, d’objectifs atteints ou encore de savoir-faire. À défaut, inutile de poursuivre.

Le niveau de langue ne doit pas être familier, le candidat va représenter votre entreprise. De même, l’orthographe et la syntaxe doivent être irréprochables pour votre image.

2) Les compétences mises en avant

Vous devez rechercher ce que va vous apporter votre futur collaborateur :

Les aptitudes qu’il a acquises au cours de son parcours professionnel ;

Sa façon de gérer son temps ;

Sa capacité à respecter les délais, à travailler en équipe, à être multitâches, à travailler sous pression ;

Sait-il travailler seul, en équipe ? A-t-il des qualités relationnelles ?

3) L’expérience de travail

Le parcours professionnel ou bénévole résume les services que peut vous offrir un candidat. Si vous en avez la possibilité, vous gagnerez un temps précieux en appelant un de ses anciens employeurs. Demandez-lui la fonction qu’il a occupée, les projets qu’il a menés, s’il a réussi ou non.

4) La formation

Un catalogue de diplômes dans le même domaine n’aura pas beaucoup d’intérêts. Examinez plutôt la diversité des études entreprises et le niveau universitaire.

5) La motivation

Repérez avant tout ses objectifs de carrière pour voir s’ils sont conformes à vos attentes. Attention ; un candidat surmotivé, qui cherche à trop se faire valoir peut être suspect quant à la réalité de ses intentions.

6) Les centres d’intérêt

Les passions, passe-temps, sports sont révélateurs d’une personnalité, d’un caractère. Ils peuvent montrer une implication dans une association. Bref, ils en disent long sur les qualités humaines du candidat.

L’analyse d’un CV est donc une tâche longue et parfois complexe. Si vous souhaitez trouver de meilleurs candidats plus rapidement et simplifier le processus de recrutement, faites appel à des professionnels aguerris.