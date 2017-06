article commandité

L’entrepreneuriat est une grande aventure. Afin que tout se passe pour le mieux, vous devez vous y prendre correctement dès le départ. Suivez donc ces 5 conseils pour les entrepreneurs en démarrage d’activité.

1. Une bonne préparation

Devenir entrepreneur ne se fait pas du jour au lendemain. Lancer une activité demande une excellente préparation. Cela comprend :

Une étude de marché approfondie : analysez vos concurrents, vos cibles, vos éventuels fournisseurs, etc.

Un modèle d’affaires clair, qui répond à la question « Comment mon activité va-t-elle générer de la valeur et des bénéfices ? »

Un plan d’affaire (sur base du modèle), avec votre stratégie, votre vision, votre fonctionnement concret et vos projections financières.

2. S’entourer des bonnes personnes

Pour développer votre affaire, il est important de vous constituer un réseau solide et de qualité. Vous obtiendrez ainsi des conseils et des contacts, voire des financements et des opportunités commerciales. Pensez aux événements de réseautage !

Et pour gérer vos comptes, mieux vaut trouver un comptable professionnel agréé (CPA) inscrit au tableau de l'Ordre.

3. Réussir à se démarquer

L’enjeu de toute nouvelle entreprise est de réussir à faire la différence pour attirer des clients. Quelle que soit votre offre, innovante ou plus traditionnelle, vous devez donc vous démarquer de la concurrence.

Pour cela, voici quelques pistes :

Un nom accrocheur, unique et cohérent.

Un conditionnement original, qui sort du lot.

Des services annexes, que vos compétiteurs ne proposent pas.

Un univers particulier, propre à votre marque.

4. Être visible

Même si votre offre a tout pour plaire, sa commercialisation ne se fera pas toute seule. Votre stratégie marketing et communication doit donc être solide et efficace.

En tant qu’entrepreneur, vous devez savoir vendre votre produit / service et convaincre vos cibles de l’acheter. Pensez également à soigner vos messages et à sélectionner vos canaux de communication selon vos cibles. L’impact de vos campagnes n’en sera que meilleur !

5. Tenir bon !

Enfin, l’entrepreneuriat est une voie difficile, souvent semée d’embûches. Il est fort possible que vos résultats ne soient pas à la hauteur de vos attentes les premiers mois, voire années.

Mais si vous souhaitez développer votre activité, vous devez persévérer et ne pas hésiter à rectifier votre stratégie si nécessaire.

Conclusion

Entrepreneur ou futur entrepreneur : armez-vous donc de patience, faites des efforts au quotidien et entourez-vous des bonnes personnes.