5 pays à visiter absolument pour votre prochain séjour à l'étranger

Faire le tour du monde reste le rêve de beaucoup, mais il faut savoir faire des choix, comme en toute chose. Alors, hormis notre bon vieux Canada, 2e pays le plus vaste du monde- quand même, il y a de quoi faire !- nous vous proposons un top 5 des pays à ne rater sous aucun prétexte. Petite mise en bouche.

Le Japon, pays du soleil levant

Le Japon offre tout d’abord des paysages sublimes à qui saura s’aventurer loin des sentiers battus. Ses lacs, vallées, îles ou montagnes sacrées sont un dépaysement total et empreint de beaucoup de sagesse et solennité. Vous irez à la rencontre des légendaires samouraïs et de ses divines geishas, berceau de la culture japonaise, visiterez des temples majestueux et tenterez de percer les mystères d’une civilisation étonnante, pudique, raffinée et souriante tout autant que déterminée. Sans oublier bien sûr, les saveurs d’une cuisine subtile et originale qui n’ont pas leur pareil en Asie.

L’Égypte de Toutankhamon

Loin des clichés sur les pyramides et le Nil, l’Égypte est l’un des fondements de la civilisation, l’une des plus belles mythologies à l’origine du monde. Parcourir ce beau pays a le goût des récits qui ont fait vibrer notre enfance. Le Caire, Alexandrie et sa fabuleuse bibliothèque, Abou Simbel et ses temples fabuleux, la cité des morts, la vallée des Rois… Une plongée incroyable au cœur de l’Histoire.

L’Inde des Maharajas

Voyage haut en couleur ne serait-ce que par la flamboyance de ses paysages et de son architecture, l’Inde est un pays au passé très riche et dont la spiritualité est très vivante. Vous partirez à la recherche des plus hauts lieux du bouddhisme, de ses temples et des animaux légendaires qui peuplent l’imagination collective depuis les récits de Rudyard Kipling : éléphants sacrés, tigres ou singes…

Un safari photo en Ouganda

L’Ouganda propose un parcours à couper le souffle à travers ses parcs nationaux. Chutes et cascades grandioses de Murchison, refuges ornithologiques, forêts denses et impénétrables à la découverte des chimpanzés et des gorilles, hébergement en lodge, ce voyage est assurément dans la veine d’une des plus grandes sagas africaines, Out of Africa !

La Polynésie française

Parce qu’on a tous droit à notre petit coin de paradis où se laisser simplement porter par la magnificence sereine des lieux, embarquez pour Bora-Bora et Moorea et profitez de la quiétude de ces îles réputées les plus belles du monde.

