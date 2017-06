Transformer votre sous-sol en espace habitable : par où commencer ?

article commandité

Aménager son sous-sol permet d’agrandir les espaces de vie, mais aussi d’augmenter la valeur de votre maison. De la chambre supplémentaire avec salle de bain au gymnase en passant par une salle de jeux ou un bureau, les possibilités sont infinies. Pour réussir un tel projet, il faut cependant respecter un certain nombre d’étapes.

Un aménagement aux normes

Tout d’abord, vous devez vous intéresser à la règlementation. Un certain nombre de normes sont applicables à l’aménagement des sous-sols par exemple :

La présence et la surface des fenêtres en regard de la superficie de chaque future pièce, mais aussi de la hauteur entre le plafond et le sol une fois terminés. En moyenne, chaque fenêtre doit correspondre à 5 % de chaque surface.



La hauteur de plafond devra être de 2 mètres, mais une tolérance à 1m85 est acceptée sur une partie seulement de l’espace total.



Des avertisseurs de fumée ou de monoxyde de carbone doivent prendre place en principe dans chaque chambre et le corridor.



La mise en place d’une ventilation mécanique.

Chaque municipalité a ses règles. Le mieux est de consulter la vôtre.

Un environnement sain

Deuxième étape, la viabilité du projet. Il convient d’écarter tout risque d’humidité. Observez votre sous-sol pour remarquer des traces éventuelles de moisissures, fissures ou autres indices de travaux à entreprendre avant tout aménagement. L’isolation doit également retenir votre attention. Vous devrez choisir un système de chauffage efficace et économique. Traquez les fuites d’air !

L’élaboration du plan

Vous pourrez passer ensuite à l’élaboration de votre plan d’aménagement, même si celui-ci ne comporte qu’une seule pièce. Il faut prévoir de la lumière naturelle, c’est non seulement obligatoire, mais indispensable à votre bien-être. Fenêtres, puits de lumière, mur en briques de verre, portes vitrées sont autant d’astuces pour inonder de lumière vos espaces en sous-sol. N’oubliez pas l’éclairage et l’aération ! Adoptez des matériaux réfléchissants comme le métal et la laque par exemple.

Cherchez à intégrer les contraintes en en tirant parti ou en cherchant à les cacher : tuyaux, équipements techniques, colonne, plafond un peu bas. C’est sans doute la partie la plus compliquée. Pour vous aider, choisissez un partenaire de choix pour votre projet de rénovation de sous-sol.

Le budget

C’est le moment de confronter le budget dont vous disposez avec les coûts réels de construction et de finitions. Il va vous falloir consulter différents professionnels de la rénovation.

L’aménagement d’un sous-sol n’est pas une mince entreprise. Son résultat dépendra beaucoup du choix du professionnel.