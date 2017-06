Une autre année record pour la Course en couleurs!

Pour une quatrième année consécutive, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a été la bénéficiaire des sommes réunies lors de la Course en couleurs Ariane Gingras, organisée par l’École secondaire de L’Érablière de Saint-Félix-de-Valois. Ce sont 15 250 $ qui ont été amassés par cet événement rassembleur et unique dans la région. Le 4 juin dernier, c’est une foule record de 1 800 participants, tous âges confondus, qui ont répondu en grand nombre à l’appel.



Encore une fois cette année, la Course en couleurs 2017 a démontré une popularité toujours croissante. Cette dernière en aura mis plein la vue aux coureurs et marcheurs. À leur grand plaisir, ceux-ci ont été abondamment colorés lors de ce parcours inusité de 3 kilomètres.



Les profits amassés ont été partagés entre la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, l’École secondaire de L’Érablière et le Programme Ouverture sur le Monde (POM). C’est ainsi que 5 000 $ seront ainsi investis dans divers projets au sein de l’établissement scolaire. Les 2 000 $ attribués au POM, quant à eux, permettront aux jeunes y prenant part de s’impliquer dans des activités d’engagement communautaire et de bénévolat. Notons que la somme de 8 250 $ versée à la fondation sera remise au secteur de l’endoscopie du CHRDL.



«Il nous fait un immense plaisir de voir une aussi belle réussite pour la santé et la jeunesse d’ici. Il n’y a rien de plus merveilleux que de voir des jeunes allumés s’impliquer pour une si belle cause. Nous sommes très heureux de voir la popularité toujours grandissante de l’événement. Les résultats obtenus sont la plus belle récompense qui soit pour l’excellent travail accompli. », souligne Caroline Martel, directrice de la fondation. La fondation en profite également pour remercier la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, sans oublier les nombreux commanditaires, participants et donateurs, qui ont permis la tenue et le succès de l’événement. La cinquième édition de la Course en couleurs aura lieu le dimanche 3 juin 2018.



Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. Avec l’instauration de sa première campagne majeure Donnez avec cœur, dont l’objectif est d’amasser 10 millions de dollars en cinq ans, la fondation lance un appel aux Lanaudoises et Lanaudois qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs concitoyens. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Internet de la campagne au www.donnezaveccoeur.com.