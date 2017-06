Marché public de Joliette - Une troisième édition alléchante!

La fraîcheur sera à l’honneur tout l’été sur la place Bourget grâce à la troisième édition du Marché public de Joliette, l’occasion rêvée d’encourager les producteurs locaux et de mettre la main sur des produits inédits tout en profitant d’animations culturelles et musicales en plein cœur du centre-ville.

Pour cette nouvelle saison, la Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette donne rendez-vous aux Lanaudois et Lanaudoises tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30, du 1er juillet au 23 septembre sur la place Bourget.

Mentionnons que les artisans locaux autrefois présents sur la rue Saint-Paul piétonne se joignent au Marché, enrichissant ainsi l’expérience des utilisateurs et multipliant la variété des produits, tant gastronomiques qu’artisanaux, offerts sur place.

Des sacs aux couleurs du marché

De la dégustation à la découverte de produits spécialisés, le Marché public de Joliette promet d’en mettre plein la vue avec la diversité et la qualité de son offre. Et pour souligner le début de ses activités le 1er juillet, de magnifiques sacs en jute seront offerts tout à fait gratuitement aux 100 premiers clients!

GUILBO en live painting

Toujours dans un élan de générosité, mentionnons aussi que l’artiste peintre GUILBO réalisera pour sa part deux toiles devant les visiteurs du Marché les 8 juillet et 23 septembre, lesquelles seront ensuite tirées au hasard parmi ceux et celles qui auront effectué leurs emplettes auprès des producteurs et artisans ces mêmes journées. D’autres surprises sont par ailleurs réservées aux utilisateurs durant l’été… Restez à l’affût!

Les membres de la Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette tiennent à remercier la Ville de Joliette, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la Société de développement du centre-ville de Joliette, la Coopérative de développement régional (CDR) Lanaudière, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), le Centre de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ), et la Caisse Desjardins de Joliette pour leur précieuse collaboration.

Pour de plus amples détails sur cette nouvelle et alléchante saison du Marché public de Joliette, visitez le www.marchepublicjoliette.coop ou suivez sa page Facebook.