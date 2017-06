Signature d’un protocole de collaboration pour la maltraitance envers les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière annonce la signature du Protocole de collaboration interorganismes concernant les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité victimes de maltraitance.

Alors que la négligence et la violence envers les personnes aînées ou les adultes en situation de vulnérabilité constituent un problème social de plus en plus présent, des organismes et des partenaires de la MRC de L’Assomption se sont unis au CISSS de Lanaudière afin d’élaborer un protocole visant à assurer une cohésion des interventions lorsque cette clientèle est victime de maltraitance.

Outre le mandat du Comité de prévention des abus envers les personnes aînées et adultes en situation de vulnérabilité de la MRC de L’Assomption (COMPA), rassemblant l’ensemble des partenaires multisectoriels, le protocole énonce les responsabilités spécifiques de chacun afin de briser l’isolement de la personne, d’améliorer sa sécurité ainsi que de soutenir et d’accélérer le traitement du dossier lors d’une demande d’aide.

Pour Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS, la signature de ce protocole démontre l’engagement du milieu à maintenir une collaboration systématique et dynamique essentielle à la sécurité des personnes vulnérables.

À cet effet, il désire souligner l’apport et la collaboration des différents partenaires signataires :

l’Association des devenus sourds et des malentendants du Québec, secteur des MRC de L’Assomption et Les Moulins;

l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, secteur MRC de L’Assomption;

l’Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord;

la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur;

le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière (CAVAC);

la Coopérative en soutien à domicile de la MRC de L’Assomption;

la FADOQ région Lanaudière;

le Service bénévole Comté de L’Assomption;

le Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice;

le Service de police de Repentigny;

le Service de prévention et de lutte contre les incendies de Repentigny;

la Société Alzheimer de Lanaudière.

Le CISSS de Lanaudière profite de l’occasion pour informer la population que 12 000 rubans soulignant la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées ont été distribués, le 15 juin, dans la région.

Pour en savoir davantage sur la maltraitance envers les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité, la population est invitée à consulter le site Web du CISSS de Lanaudière au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca. Le CISSS rappelle également à la population qu’une ligne AIDE ABUS AÎNÉS (LAAA) est accessible pour les aînés, la population et les intervenants, et ce, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h au 1 888 489-2287.