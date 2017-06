Nouvelle activité de financement initiée par Ratelle, Ratelle & Associés pour la Fondation pour la Santé

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est heureuse d’annoncer une toute nouvelle activité de financement initiée par le cabinet d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés. Elle se présentera sous le thème Les Vendredis jeans pour la fondation!



L’activité de financement se traduira par l’opportunité pour tous les employés de l’entreprise de pouvoir porter le jeans tous les vendredis en échange d’une contribution financière symbolique d’un dollar. Le tout s’articulera de manière toute naturelle par le slogan « Les vendredis chez Ratelle, Ratelle & Associés, le complet est à la maison, mais le cœur est toujours à l’ouvrage ». Les sommes amassées lors de cette activité, laquelle est hors du commun pour un cabinet d’avocats, seront versé à la fondation dans le cadre de la campagne majeure Donnez avec cœur.



« Bien que certains membres de notre cabinet et de notre entourage participent déjà activement à la campagne majeure de la fondation, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de conscientiser notre communauté à l’importance de donner. Nous démontrons que ce sont des petits gestes qui peuvent faire une différence et nous invitons toutes les entreprises de la région à embarquer avec nous dans ce grand mouvement. », a indiqué Me Luc Ratelle, avocat et cofondateur du cabinet Ratelle, Ratelle & Associés.

« Nous soulignons la volonté de Ratelle, Ratelle & Associés d’impliquer les entreprises et, par le fait même, la population dans une activité de la fondation. Parfois, ça ne prend qu’une idée ou une initiative, aussi simple qu’elle puisse paraître, pour la faire grandir en quelque chose de grand, d’insoupçonné. Nous souhaitons ardemment voir le milieu des affaires se joindre à cette activité et ainsi faire germer cette idée qui aura un impact positif sur l’ensemble de la population. », a avancé madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation.

Rappelons que cette activité de financement se veut une autre façon pour le cabinet Ratelle, Ratelle & Associés de contribuer à la campagne majeure Donnez avec cœur. Cette dernière a pour objectif de recueillir 10 M $ sur cinq ans. La fondation désire remercier Ratelle, Ratelle & Associés pour leur engagement communautaire envers la région.