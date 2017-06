Montant record pour la 12e édition du Grand McDon au profit de la Fondation pour la Santé

Les restaurants McDonald’s des Galeries Joliette, du Wal-Mart de Joliette, de Saint-Jean-de-Matha, de Rawdon, de Joliette, de Notre-Dame-des-Prairies, de Berthierville, de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Lavaltrie, de Louiseville et de Saint-Jacques ont amassés des fonds dans le cadre du Grand McDon le mercredi 3 mai dernier. Par cette activité de financement annuelle, les restaurants participants ont accueilli les dons de la population lanaudoise pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette année, c’est la somme record de 30 000 $ qui a été versée au service de pédiatrie et au module parents-enfants du CHRDL grâce à cette initiative.



Les 11 restaurants McDonald’s participants ont versé un don de 1 $ à la fondation sur chaque sandwich Big Mac®, McCafé® et Joyeux festinMD vendus. La population s’est remarquablement mobilisée et a répondu en très grand nombre à l’appel en se rendant à l’un des restaurants participant au Grand McDon. Les profits récoltés seront investis de deux manières précises. La première sera pour l’achat de 20 fauteuils d’allaitement destinés au module parents-enfants et la seconde, quant à elle, sera pour l’installation de murales décoratives dans le département de pédiatrie du CHRDL.



Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a permis d’amasser plus de 35 millions de dollars pour l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, pour les Manoirs Ronald McDonald et pour de nombreux autres organismes de bienfaisance pour enfants locaux partout au Canada. À travers ses 12 éditions au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, celle-ci tient à souligner que c’est près de 190 000 $ qui lui ont été remis à ce jour.



« Nous somme excessivement fiers d’être associés pour une douzième année au Grand McDon. C’est formidable de voir toute l’implication et l’enthousiasme affiché autant par les franchisés, le personnel que par la clientèle des restaurants McDonald’s de la région. Cette activité permet d’être le levier de projets qui améliorent grandement les services offerts aux familles d’ici. », avance Caroline Martel, directrice générale de la fondation. Cette dernière en profite pour remercier chaleureusement Martin Harvey, Cédric Harvey et Jessica Harvey, propriétaires des 11 restaurants, pour leur implication et leur volonté d’améliorer les soins et services offerts aux nouveau-nés et à leur famille.



Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. Avec l’instauration de sa première campagne majeure Donnez avec cœur, dont l’objectif est d’amasser 10 millions de dollars en cinq ans, la fondation lance un appel aux Lanaudoises et Lanaudois qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs concitoyens. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Internet de la campagne au www.donnezaveccoeur.com.

Sont présents sur la photo : Jessica Harvey, propriétaire (Louiseville), Martin Harvey, propriétaire (Joliette, Berthierville, Galeries Joliette, Wal-Mart, Lavaltrie et Notre-Dame-des-Prairies) accompagné de son petit-fils, Arthur Lamarsalle, Patrick Bourdages, gérant (Wal-Mart et Galeries Joliette), Caroline Martel, directrice générale de la fondation, Cédric Harvey, propriétaire (Rawdon, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Jacques), Francis Hurtubise, gérant (Rawdon), Mélinda Bonin, responsable du Grand McDon et Marc Savage, directeur de division chez McDonald’s.