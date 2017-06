Une rencontre festive entre l’art et les familles!

La 5e édition de l’Expo Famili-Arts, un plaisir d’été à partager en famille ou entre amis le 9 juillet prochain de 13 h à 17 h au parc Réal-Laurin (rues Ludger-Duvernay et Bacon)!

Dès 13 h, petits et grands sont invités à venir profiter tout à fait gratuitement des nombreuses activités déployées au parc pour l’occasion: jeux gonflables, maquillage, musique, mascottes, cheerleading, animation par la Boîte aux Milles-Pattes et spectacle de clowns (14 h 30). Des hot-dogs préparés par l’équipe de JC Perreault seront également en vente sur place, au profit d’un organisme communautaire de la région.

Organisé par Joémi Verdon dans le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette, l’Expo Famili-Arts se veut une rencontre festive entre les arts et les familles, soulignant du même coup la belle saison et le bon voisinage.

La Ville de Joliette se joint à Joémi Verdon et au comité organisateur pour remercier les précieux partenaires de l’Expo Famili-Arts, soit la Caisse Desjardins de Joliette, Graymont, Jo Allard Photographie, Soution Ventech, la Clinique de santé Optimale, les Cinémas RGFM, RL Gravel Inc. Architecture, les dépanneurs Voisin, la bibliothèque Rina-Lasnier, Logistique-ART, la Boîte aux Mille-Pattes et l’Association des Cheerleaders des Pirates de Joliette.

En cas de pluie, l’événement sera reporté au 16 juillet. Pour plus de détails, veuillez consulter la page Facebook de l’Expo Famili-Arts.