Le Collège Esther-Blondin, toujours présent pour prendre soin des enfants!

Le 4 mai dernier, pour une cinquième année, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a bénéficié des sommes réunies lors de la Marche Julie-Pothier, organisée par le Collège Esther-Blondin de Saint-Jacques. Ce sont plus de 16 000 $ qui ont été amassés par les jeunes du collège.



Cette marche de cinq kilomètres a mobilisé les 1200 jeunes du collège dans le but d’honorer la mémoire de madame Julie Pothier, ancienne directrice de l’établissement scolaire, emportée par le cancer en 2012. Cette année encore, les jeunes ont pris d’assaut les rues de la Municipalité de Saint-Jacques pour soutenir cette grande cause qu’est la santé, celle-ci ayant une signification particulière pour le collège.



L’objectif de départ de l’activité était de recueillir 15 000 $ pour l’acquisition d’un moniteur cardio-respiratoire destiné aux nouveau-nés de la pouponnière du CHRDL. La mobilisation des jeunes, étant exemplaire, aura donc permis de dépasser les prévisions, puisque 16 000 $ seront investis au module parents-enfants. Il s’agit ici d’une action qui aura des conséquences positives pour de nombreuses familles de la région. Précisons que ce sont plus de 65 000 $ qui ont été versés à la fondation par le biais de la marche depuis 2008.



« Nous soulignons plus que les efforts fournis par les jeunes, mais bien leur niveau inégalé d’engagement envers notre cause. Ils prouvent, année après année, que la détermination est un gage de réussite. Ils peuvent être fiers d’eux, puisque leur réussite aura un impact direct sur la vie de nombreux poupons. Nous avons assisté à quelque chose de formidable, merci! », affirme Caroline Martel, directrice générale de la fondation. Cette dernière était présente sur place en compagnie du Docteur Youssef Khabazeh, pédiatre au CHRDL, de même que toute l’équipe de la fondation. En plus de mettre en lumière le travail accompli par les jeunes impliqués dans la marche, la fondation en profite également pour remercier les donateurs et l’équipe du Collège Esther-Blondin.



Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. Avec l’instauration de sa première campagne majeure Donnez avec cœur, dont l’objectif est d’amasser 10 millions de dollars en cinq ans, la fondation lance un appel aux Lanaudoises et Lanaudois qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs concitoyens. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Internet de la campagne au www.donnezaveccoeur.com.

Photo : Docteur Youssef Khabazeh, pédiatre au CHRDL, Anthony Maheu, élève du groupe 503, Luc Lemire, directeur adjoint 1re secondaire, Josée Roy, animatrice de pastorale et Caroline Martel, directrice générale de la fondation.