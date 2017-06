Corvée annuelle au Camp De-La-Salle : De nombreux bénévoles se sont mobilisés

Le 10 juin dernier, une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés pour préparer le terrain du Camp De-La-Salle afin qu’il soit fin prêt à accueillir les campeurs au cours des prochaines semaines. Le Centre De-La-Salle, organisme sans but lucratif qui veille à la gestion du camp de vacances rodriguais tient à souligner cette participation et à remercier les organismes, entreprises, animateurs et citoyens qui se sont déplacés pour la cause.

Le Centre De-La-Salle souhaite mentionner l’implication de l’Association des pompiers de St-Alphonse-Rodriguez qui a assuré avec brio la logistique de l’événement ainsi que Sable Laro, Excavation Serge Jeansonne, les entreprises Martin Lafrenière, Excavation Dominic Beaulieu et Robitaille Pièces et Services (RPS). Grâce à ces généreux contributeurs, les campeurs pourront profiter d’un site propre et bien entretenu. Le Centre De-La-Salle les remercie au nom des enfants. Également, plusieurs bénévoles de l’entreprise Dépanneur du coin/Ultramar étaient présents et ont remis un chèque de 5 000 $ à la Fondation Camp De-La-Salle.

Rappelons que le Camp De-La-Salle est réputé pour l’expérience privilégiée vécue par les enfants qui le fréquentent. Tout est mis en œuvre pour que l’épanouissement des enfants soit au cœur des priorités. La principale particularité du camp est que les enfants y choisissent chaque jour les activités qu’ils ont envie de pratiquer. Chaque jeune peut donc y construire son été en fonction de ses intérêts et de ses envies. Ce fonctionnement forge la réputation du camp et permet aux enfants d’y vivre un séjour mémorable année après année.

Pour plus de détails concernant ces activités, communiquer avec l’équipe Camp De-La-Salle au 450 883-2022 ou visiter le www.campdelasalle.qc.ca.