L’esprit de solidarité souligné par les élus de la MRC de D’Autray

Quelques semaines ont passé depuis la période de crue des eaux dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray. Dans le but de faire l’autopsie de la situation vécue, les membres du comité de coordination des mesures d’urgence de la MRC ainsi que les élus concernés se sont réunis une dernière fois, le lundi 12 juin dernier. Ces participants sont unanimes, l’esprit de solidarité de la population d’autréenne est digne de mention.



« Il est très stimulant de voir autant de bénévoles se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés. Nous remercions de tout cœur les gens venus prêter main forte, notamment pour le remplissage de sacs de sable. Les efforts collectifs ont porté fruit et ont facilité les opérations en période d’instabilité », a souligné M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel.



Les élus ont également profité de la séance du Conseil de la MRC du mois de juin pour remercier certaines personnes et organisations ayant supporté les sinistrés. C’est le cas pour les Forces armées canadiennes, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, de la Sûreté du Québec, le ministère de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale de Berthier-Maskinongé, M. André Villeneuve, député provincial de Berthier, de même que les organisations suivantes pour le prêt ou le don de fournitures : la Coop fédérée, le Centre de rénovation Patrick Morin, L.H. Plante et fils, et la ferme Fernand Rondeau.



La rencontre du 12 juin a permis de dresser un portrait des actions menées, de cibler les points forts et les aspects à améliorer, et principalement à optimiser les possibles interventions à venir advenant qu’une situation similaire se produise. La qualité de l’entraide intermunicipale est souvent revenue dans les discussions, les municipalités n’ont pas hésité à partager leurs effectifs et leurs matériels pour répondre adéquatement à plusieurs besoins impérieux.



En bref