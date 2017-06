Les taxibus Lavaltrie et Lanoraie ne feront qu’un

Le développement et l’optimisation font partie des mœurs du Service de transport de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray. Le 1er juillet prochain coïncidera avec leur plus récente décision, la fusion des circuits de taxibus de Lavaltrie et de Lanoraie.



À la suite des adaptations apportées au taxibus secteur Berthier et Brandon, au tour des Lavaltrois et des Lanorois de bénéficier de déplacements intermunicipaux. Les usagers pourront se mouvoir dans leur municipalité ou se rendre dans la municipalité voisine, moyennant un léger supplément. L’ensemble des deux territoires sera couvert par le taxibus.



De cette façon, cinq circuits de taxibus seront proposés aux citoyens de la MRC : le secteur Brandon, le secteur Berthier, le Lavaltrie-Lanoraie, le 138 (relais avec l’autobus 131-138) et le Saint-GabrielBerthier (hebdomadaire).



En mai, une voix s’est ajoutée à l’équipe, et ce, au profit de la qualité du service offert à la population. Mme Audrey Rainville occupe désormais le poste d’agente administrative.



« Œuvrant dans le domaine du service à la clientèle depuis de nombreuses années, madame Rainville saura assurément contribuer au succès de l’organisation », a assuré M. Denis Bellerose, directeur du service par la voie d’un communiqué.



Cette vague de progression en continu du taxibus devrait engendrer l’ajout de personnel à l’automne 2017.



Selon les heures de bureau, les réservations de transport sont reçues au 450 835-9711 ou au numéro sans frais, 1 877 835-9711. Les horaires, tarifs et cartes relatifs à chaque circuit sont accessibles sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous les onglets Citoyens et Transport.