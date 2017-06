Compo Recycle en mode grand ménage à la plage de Rawdon

En matinée, le samedi 10 juin dernier, sous un soleil de plomb, une quinzaine de bénévoles, employés de Compo Recycle et leurs proches se sont donnés rendez-vous pour une corvée grand ménage à la plage de Rawdon.



Né de la volonté d’une employée de l’entreprise, l’événement a été mis sur pied par une petite équipe interne en collaboration avec la municipalité de Rawdon. « Nous souhaitions organiser une activité à petite échelle pour une première fois. On voulait tester la façon de faire et voir la vitesse de nettoyage d’une petite équipe pour éventuellement élargir la portée de l’événement », soutient Lina Bernier, initiatrice de l’idée.



Le nombre de détritus ramassés est surprenant pour un attrait naturel d’une telle beauté. Les déchets n’ont évidemment pas leur place en nature mais sur une plage encore moins considérant que la faune aquatique en subit les conséquences et que le cours d’eau les transporte parfois très loin. En plus de l’équivalent d’un sac de plastique d’épicerie rempli de mégots de cigarettes, ont été ramassés un bac plein de recyclage ainsi qu’un bac de déchets. L’équipe s’est affairée à nettoyer la partie sablonnée de la plage mais s’est aussi aventurée dans les boisés autour qui regorgeaient de toutes sortes de trouvailles dont certaines quelque peu surprenantes notamment des vêtements, une boîte à lunch complète et de très nombreuses bouteilles et canettes !



« En voyant les étoiles dans les yeux des enfants quand nous leur avons remis le certificat de participation à l’événement (tu es maintenant un superhéros du tri), nous avons, tout de suite, compris que c’est par eux que le message passe le mieux. Ils sont déjà conscients de l’aspect environnemental de leurs gestes. Pour la plupart, il s’agit simplement de rajouter du concret à ce qu’ils savent déjà. Avec ce genre d’événement, nous sommes en plein dedans : ils deviennent de vrais ambassadeurs écologiques de la gestion des matières résiduelles et repartent avec en tête le sentiment d’avoir fait une bonne action », ajoute Marie-Claude Caron, coordonnatrice communication-marketing pour Compo Recycle.



L’objectif de cette activité a été atteint en cette première édition test. Compo Recycle souhaite maintenant réitérer l’expérience en invitant des jeunes via un établissement scolaire afin d’en faire un événement pédagogique de sensibilisation et ainsi les conscientiser sur l’importance de « chouchouter » les attraits naturels dont ils ont la chance de bénéficier. Outre le volet nettoyage, Compo Recycle souhaite informer les citoyens sur la durée de vie des déchets dans la nature, les effets néfastes sur notre environnement ainsi que le principe de tri des matières (compost, recyclage, déchets).



Rappelons que Compo Recycle (www.comporecycle.com) est une entreprise spécialisée en gestion des matières résiduelles et un leader dans la valorisation du bac brun résidentiel et commercial. Par ses services innovateurs, Compo Recycle engage la population à prolonger facilement le cycle de vie des matières résiduelles, afin de préserver la qualité de notre environnement.