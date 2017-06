Saint-Charles-Borromée reçoit l'un des 150 Jardins Célébration du 150e du Canada

La Municipalité de Saint-Charles-Borromée a reçu l’un des 150 Jardins Célébration du 150e, répartis partout au Canada, par le Conseil canadien du jardin, à l’occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Le jury a apprécié la démarche de valorisation des jardins et espaces verts de la Maison et jardins Antoine-Lacombe, la reconnaissant comme l’une des 150 façons de célébrer l’anniversaire du Canada. C’est pour ainsi dire qu’une visite aux jardins charlois représente une « expérience » incontournable au pays.

Cette désignation « Expérience jardin Canada 150 », la Municipalité la doit à sa volonté de promouvoir la nature en ville, ainsi qu’à celle de mettre à l’honneur la nature, la promenade et l’esthétique sur son territoire. Elle la doit ultimement à la confiance qu’elle témoigne aux maîtres d’œuvre des jardins Antoine-Lacombe, soit l’équipe horticole de la Maison et jardins Antoine-Lacombe.

« Voilà une récompense qui démontre combien nous œuvrons à la création et au développement d’un environnement favorable à la qualité de vie et à l’attractivité touristique. C’est aussi notre façon de souligner le 150e anniversaire du Canada », a affirmé le maire de Saint-Charles-Borromée, André Hénault.

Un jardin de vision et d’expérience

Les jardins de la Maison Antoine-Lacombe représentent l’évolution des tendances des jardins français et anglais au fil du temps. Ceux-ci sont conçus et évoluent avec un souci du détail et du raffinement élevé, tout aussi audacieux dans le choix des couleurs que des compositions. Ils témoignent d’une vision artistique dont la matière première est constituée de végétaux.

Pour voir les gagnants des « Jardins célébration du 150e », visitez le site Web de la Route des jardins du Canada à www.routedesjardinsducanada.ca.