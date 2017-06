La Fête de la famille des Chevaliers de Colomb de Joliette est de retour!

La 8e édition de la Fête de la famille présentée par les Chevaliers de Colomb Conseil 1468 Joliette, une invitation gratuite à s’amuser au parc Lajoie le 17 juin prochain de 10 h à 16 h!

Cette 8e édition promet comme toujours d’amuser petits et grands avec la variété et la qualité des activités déployées au parc, dans le cadre du programme Fêtes O’ Parc de la Ville de Joliette. Sur place: jeux gonflables et tours de petit train, spectacle du chansonnier Luc Thériault, animation par la Corporation Les Enfants de ma rue, kiosques, dont celui de Ma tente à lire, zumba, maquillage, aire de restauration (0,50 $ par item) et autres nouveautés!

Dès 14 h, participez aussi à la Grande journée des petits entrepreneurs – Rassemblement de Joliette et venez rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses en herbe de 5 à 12 ans! Pour plus de détails sur ce rassemblement, visitez le www.petitsentrepreneurs.ca.

En cas de pluie, la Fête de la famille sera remise au 18 juin.