Nos membres, le coeur de notre mission!

C’est une nouvelle année pour le mouvement communautaire autonome qui a débuté avec la 22e assemblée générale annuelle de la TROCL. Le 29 mai dernier, plus de 90 organismes communautaires autonomes ont réitéré l’importance de la Table régionale des organismes communautaires autonomes en étant très nombreux au Club de golf Montcalm. Encore une fois la TROCL démontre qu’elle est ancrée dans sa communauté et que le coeur de sa vie associative, ses membres, étaient au rendez-vous.

La TROCL et ses membres ont eu une année chargée et parsemée de décisions clé. Celles-ci ont permis de démontrer l’expertise et l’autonomie d’action de l’organisation, dans un contexte où le développement régional est en pleine redéfinition. Cette affirmation a marqué l’année de la TROCL et sera bénéfique pour les Lanaudoises et les Lanaudois dans le besoin.

Enfin, lors de l’assemblée, le conseil d’administration, des membres et l’équipe de travail ont souligné les grandes réussites du mouvement communautaire autonome lanaudois. Dans un premier temps, notons la manifestation à Terrebonne qui a mobilisé plus de 800 Lanaudoises et Lanaudois au nom de la campagne Engagez-vous pour le communautaire le 9 novembre 2016. Différentes actions et représentations ont en plus été effectuées auprès des éluEs de la région pour faire entendre la réalité du mouvement. Tous les députéEs provinciaux et fédéraux de Lanaudière ont appuyé le mouvement communautaire autonome de la région de diverses façons au cours de l’année. De son côté, la ministre responsable de la région, Lise Thériault a reçu 1000 lettres qui lui démontraient l’importance de l’action communautaire autonome. Le coordonnateur Hugo Valiquette souligne toutefois : « le soutien de la ministre se fait timidement, au compte-goutte, auprès d’organismes en fonction d’urgences spécifiques. Nous souhaitons vivement rencontrer la Ministre afin de lui démontrer l’importance sociale et économique que les organismes communautaires autonomes de Lanaudière représentent pour la région avec ses 1100 travailleuses et travailleurs en plus des milliers de Lanaudoises et Lanaudois soutenus par les organismes. »

Malgré l’ouverture démontrée par les représentantEs politiques dans la région, la mobilisation devra se poursuivre en 2017-2018 sur des enjeux régionaux et nationaux. La TROCL invite donc les membres des organismes et la population à soutenir les organismes communautaires autonomes en signant le Manifeste lanaudois de l’autonomie au www.manifestedelautonomie.org, en complétant la pétition Engagez-vous pour le communautaire auprès d’un organisme lanaudois et en étant nombreuses et nombreux pour la Manifestation le 27 septembre 2017 à Québec au parc de l’Amérique Française. Pour plus de détails concernant la manifestation, contactez la TROCL au 450.839.6085 ou au 1.866.839.6085.