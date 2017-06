Des mères monoparentales de Lanaudière recoivent des bourses d’études

La cinquième édition du programme de bourses de Maman va à l’école a récompensé, cette année, 6 jeunes mamans monoparentales de Lanaudière ayant relevé le défi de retourner à l’école, sur un total de 16 candidatures. Créé en 2009 ce programme veut favoriser l’accès à une formation qualifiante pour les mères de famille monoparentale en distribuant des bourses de 500 $ ou 250 $, constituées grâce à des dons d’organisations et d’individus principalement issus du monde syndical et de l’enseignement. Le Syndicat de l’enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ) participe au programme de bourses depuis cette année.

« La corrélation entre la scolarisation des mères et la réussite éducative de leurs enfants a amplement été démontrée », a expliqué François Breault, touché par le parcours difficile de ces femmes. « Je tiens à féliciter toutes ces jeunes mamans, a-t-il poursuivi; les lauréates, bien sûr, mais aussi les autres candidates. Si nous en avions les moyens, nous aimerions pouvoir donner à toutes ce signe de reconnaissance et d’encouragement. Parce que chacune d’entre elles fait preuve de beaucoup de courage et de détermination! »

Les partenaires

Pour son programme de bourses, Maman va l’école est associé aux Centres d’éducation des adultes et aux Centres de formation professionnelle partout au Québec. Depuis quelques années, l’organisation peut compter, tant pour la cueillette de fonds que pour la distribution de bourses et l’organisation d’activités, sur le soutien de chapitres régionaux dont celui du SEL-CSQ. On en compte maintenant dix, outre le nôtre : Trois-Rivières, Gaspésie, Haut-Richelieu, Laurentides, Victoriaville, Repentigny, Saint-Hyacinthe, Beauce et Abitibi

En plus des grands partenaires que sont la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fondation Léa-Roback, l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) et le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, l’organisme peut compter sur le soutien du syndicat de l’enseignement du Lanaudière.