Succès pour la 35e Classique Richelieu-Harnois: 352 197 $ recueillis pour la cause!

Le comité organisateur de la 35e Classique Richelieu-Harnois est heureux d’annoncer que 352 197 $ ont été amassés, sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-Paul Perreault, de la société de comptables professionnels agréés, Gendron, Ouellette, Perreault CPA Inc.



Ce montant impressionnant résulte d’une collecte auprès de donateurs qui ont contribué spécifiquement à l’agrandissement des locaux de La Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois (Édifice Richelieu Michel-B.-Comtois), projet financé en partie par la Classique Richelieu-Harnois, par le biais de la Fondation. Sur le montant annoncé, plus de 185 000 $ sont désignés à ce projet.



Cet événement rassembleur, qui a eu lieu le 6 juin dernier au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori, permettra à la Fondation Harnois-Richelieu de verser des sommes à des organismes qui viennent en aide aux jeunes et aux plus démunis tels que Camp Richelieu St-Côme, la Maison Clémentine, Moisson Lanaudière, le Camp Papillon, la Manne quotidienne et la Soupière.



Le départ simultané a été donné à 11h00 et 300 golfeurs se sont réunis pour la cause! La générosité des participants a permis de recueillir plus de 23 000 $ lors de l’encan silencieux. Les membres du comité tiennent à remercier sincèrement les partenaires, donateurs, bénévoles et tous les participants qui ont fait de cet événement un succès!



Depuis l’implication de Harnois Groupe pétrolier au sein de la Classique Richelieu-Harnois, ce sont plus de 2 M$ qui ont été recueillis et permis à des organismes de la région de pouvoir poursuivre leur mission auprès de la communauté. C’est donc un rendez-vous l’an prochain le mardi 5 juin 2018!



Rappelons que la mission de la Fondation Harnois-Richelieu est de venir en aide aux personnes démunies et de favoriser le plein épanouissement de la jeunesse –que ce soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou affectif. Pour ce faire, elle met en œuvre différentes activités de collectes de fonds, dont la Classique Richelieu-Harnois.



Sur la photo (de gauche à droite) :



Mme France Lacroix, Caisse Desjardins de Joliette

Mme Élisabeth Karam, Harnois Groupe pétrolier

M. Jean-Paul Perreault, Gendron, Ouellette, Perreault CPA inc.

M. Serge Harnois, Harnois Groupe pétrolier

M. Benoît Bazinet

M. Jean Denommé, Caisse Desjardins de Joliette

M. Pierre Lambert, La Turquoise

M. Jean-Claude Chagnon, Fondation Richelieu

Mme Claudine Harnois, Harnois Groupe pétrolier

Mme Jacinte Mailhot, Techno Diesel

M. Claude Gaudet, Club de golf Montcalm

Mme Chantale Auclair, Harnois Groupe pétrolier

Mme Carmen Landry, Harnois Groupe pétrolier