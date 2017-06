Découvrez parvis et clochers de la MRC de D’Autray

Sept églises situées en bordure du Chemin du Roy ouvriront à nouveau leurs portes cet été. Un moment idéal pour recevoir les amateurs de tourisme religieux en quête de découvertes patrimoniales.



Ainsi, du 28 juin au 3 septembre prochain, les églises de Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, La Visitationde-l’Île-Dupas de même que la Chapelle des Cuthbert ouvriront leurs portes, du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h. Des guides-animateurs seront sur place afin d’accueillir les visiteurs.



En auto ou à vélo, citoyens et touristes seront en mesure de repérer des joyaux architecturaux, communément décorés d’œuvres d’art grandioses. Des activités culturelles seront organisées dans certains lieux. C’est le cas de l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas, dont le Petit Musée exposera des photos de moulins de la rivière Bayonne et de ses affluents présentées par l’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne.



La MRC accompagne les fabriques ainsi que les organismes dans le déploiement de ce projet, en assumant notamment une partie de la promotion liée à l’initiative de même qu’une part de la formation des guides. D’ailleurs, tout visiteur désirant se procurer une copie de l’ouvrage réalisé par la MRC de D’Autray, Les églises de la MRC de D’Autray – Portraits de lieux fondateurs, pourra le faire à nouveau cette année, au coût de 10 $.



L’embauche d’étudiants à titre de guides-accompagnateurs est rendue possible par le Programme Expérience emploi d’été de Service Canada.