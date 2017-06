Campagne Centraide : Un investissement social de 802 866 $ pour soutenir 90 organismes lanaudois

Centraide Lanaudière a divulgué, lundi, le chiffrier final de sa campagne 2016. Au total, 90 organismes communautaires œuvrant sur son territoire se partageront la somme de 802 866 $, leur permettant ainsi d’épauler plus de 60 000 Lanaudois et Lanaudoises.



C’est avec le sentiment du devoir accompli que la directrice générale de Centraide Lanaudière, Nicole Campeau, se réjouissait d’une telle annonce. Dans un premier temps, grâce aux efforts déployés de ses membres ainsi que de ses donateurs, la campagne 2016 a fracassé son objectif initial. L’argent servira à soutenir les organismes œuvrant dans les quatre champs d’action de Centraide, c’est-à-dire soutenir la réussite des jeunes, bâtir des milieux de vie rassembleurs, briser l’isolement social et assurer l’essentiel.



«Depuis 2010, Centraide Lanaudière a réinvesti plus de 7 millions de dollars dans notre communauté. Chaque année, ces montants significatifs ont un impact réel et très positif, tant auprès des organismes que de la population lanaudoise », a-t-elle ajouté lors de son dévoilement à la Maison des jeunes de Lavaltrie, devant une cinquantaine de convives.



De son côté, le représentant du Comité d’allocation et de relations avec les organismes (CARO), Louis-Marie Laplante, a voulu souligner le travail rigoureux de ses 10 bénévoles tout au long de la campagne. Au total, ils auront donné 503 heures de travail, analysant les candidatures des demandes de financement des organismes et visitant 34 d’entre eux pendant son dénouement.



«Nous avons constaté, lors de nos visites, tout le travail effectué par ces organismes auprès des jeunes et des familles lanaudoises. Malgré une situation économique difficile ainsi que l’accroissement des demandes, nous avons eu le privilège de rencontrer des gens de cœur, mettant tout en œuvre pour répondre aux attentes et réaliser, par le fait même, des petits miracles», a-t-il mentionné.



Enfin, Centraide Lanaudière aimerait profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement son président d’honneur, Monsieur Roger Gaudet. Avec sa précieuse collaboration, son expertise, son écoute et son engagement, il a grandement contribué à la réussite de cette campagne.