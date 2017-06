La 2e édition du Défi têtes rasées Leucan aux Galeries Joliette : La communauté doublement généreuse

Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse du succès de l’édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, qui avait lieu dimanche dernier aux Galeries Joliette. Un peu plus d’une quarantaine de participants ont démontré leur solidarité envers les enfants atteints de cancer en mettant leur tête à prix. Ensemble, ils ont réussi à amasser un montant de 32 300 $, soit le double de la somme amassée lors de la 1re édition.



Le centre commercial Galeries Joliette, hôte de l’événement, a contribué à ce succès en nous accueillant gratuitement ainsi qu’en nous offrant une belle vitrine promotionnelle, le matériel nécessaire et le repas aux bénévoles.



Des participants à l’honneur Sophie Lacas, âgée de 2 ans et demi, était notre jeune porte-parole de Leucan pour l’événement. Sophie a reçu en décembre 2015, un diagnostic de leucémie aiguë myéloblastique. Elle a récemment terminé ses traitements et est présentement en suivi à la suite d’une greffe. Par la même occasion, des membres de la famille Lacas, étaient également sur place et certains en ont profité pour relever le Défi en soutien à Sophie. Son père, M. Martin Lacas, ainsi que son frère, Eugène, ont pris part au mouvement et se sont départis de leur chevelure afin d’amasser des fonds pour la cause.



De plus, nous désirons souligner la présence de notre président d’honneur, M. Marc Laporte, associés chez Fréchette Avocats, qui s’est également fait raser le coco. M. Laporte était particulièrement touché par la cause puisqu’il a lui-même bénéficié des services de Leucan suite à un diagnostic reçu à l’adolescence. Maintenant rétabli et en pleine santé, il fut très heureux de remettre une somme de 5 685 $ à Leucan.



La journée du Défi s’est terminée toute en émotion avec la présence de M. Donald Forest qui s’est joint aux participants. À pareille date l'an dernier, il se faisait raser par sa fille Marie-Ange, alors atteinte du cancer. Suite à son décès en 2016, il a décidé de refaire le Défi en sa mémoire.



L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, la famille porte-parole, le président d’honneur, les donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Soulignons également l’implication de PROXIM, présentateur de l’événement pour une 2e année consécutive, de Mia, qui pour une 3e année a créé en exclusivité les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan et de nos généreux partenaires régionaux : Galeries Joliette, M103,5FM, Imagi Affichage, Fréchette Avocats, Carisme Coiffure, I-Nov Concept et Chokéo, Sophie Aubé photographe, Maquillage Dom & Go ainsi que Joanesens. L’équipe tient à remercier également la massothérapeute spécialisée en oncologie pédiatrique qui a accepté de se joindre à nous pour faire connaître ce service de Leucan.