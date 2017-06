Une soirée spéciale en guise de dévoilement

Des suites de trois consultations citoyennes, tenues au cours du mois de mai, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray se dit prête à dévoiler les actions à venir en lien avec son projet Pour la suite du geste… rassemblons-nous! Plus de 50 participants y ont livré leurs opinions et leurs connaissances sous l’oreille attentive de Philippe Jetté, médiateur culturel et intervenant en traditions vivantes et Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC.



Le lundi 19 juin prochain à 19 h, l’église de Saint-Norbert sera l’hôte d’un rassemblement convivial et unique, au sein duquel seront annoncés les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, dont la transmission de génération en génération est souhaitée. Les trois pratiques sélectionnées sont caractérisées par une forte valeur identitaire. De plus, l’importance de transmettre et de documenter ces techniques artisanales a été soulevée.



La sélection découle de l’information obtenue lors des rencontres à Lavaltrie, Saint-Norbert et Mandeville. Une fois de plus, le rendez-vous est donné aux citoyens, élus ainsi qu’aux organismes culturels et communautaires des trois pôles de la MRC. Il s’agit d’une opportunité notable de prendre part à une démarche collective novatrice. Une confirmation de présence est demandée au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.



« Depuis maintenant quelques années, un engouement marqué est observé pour tout ce a trait au fait main. À titre d’exemple, le nombre d’adeptes du tissage et du tricot s’est multiplié et différentes plateformes sociales populaires sont utilisées pour valoriser leur création », a mentionné Mme Marie-Julie Asselin à propos de l’initiative.



La MRC de D’Autray embarque dans cette vague en proposant une action collective où des porteurs de traditions entreront en scène, au bénéfice de leur communauté, dans l’optique de former la relève tout en faisant perdurer leurs techniques et leurs expertises.



Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 2017.