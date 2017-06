Un nombre de marcheurs record à la Marche pour l’Alzheimer

La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de dévoiler aujourd’hui les résultats de la Marche pour l’Alzheimer ayant eu lieu simultanément à St-Charles-Borromée et à Terrebonne, le dimanche 28 mai dernier. Près de 450 marcheurs ont joint leurs pas lors de cet événement rassembleur où petits et grands démontraient leur solidarité envers les personnes atteintes de la maladie et leurs familles, un record !

Cette 18e édition, s’est déroulée sous les présidences d’honneur de Mme Cindy Beausoleil, éducatrice spécialisée et entrepreneure pour CIMA Mémoire et de Madame Martine Vézina, kinésiologue et présidente de l’entreprise Le Plaisir de Bouger !. Grâce à leur implication, aux efforts de plus de 60 bénévoles et à la générosité des Lanaudois, c’est près de 34 000 $ qui ont pu être amassés. Ce montant permettra à la Société Alzheimer de Lanaudière d’offrir ses services aux 8 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs dans Lanaudière ainsi qu’à leurs aidants.

La Société Alzheimer de Lanaudière tient à remercier chacun des marcheurs, des donateurs et les bénévoles qui ont fait de cette édition 2017 un succès. Elle souhaite aussi mentionner spécialement l’implication et le soutien des villes de St-Charles-Borromée et Terrebonne qui ont accueilli et rendu possible l’événement.

Saluons l’engagement de tous les députés provinciaux de la région ainsi que celle de M. Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette, de M. Michel Boudrias, député fédéral de Terrebonne et de M. Luc Thériault, député fédéral de Montcalm. Sans oublier les entreprises qui ont soutenu l’événement : Flor-a-Line, la pharmacie Jean Coutu Charya Un et Annie Brière, la Ferme Régis, Formation Urgence Lanaudière, le Maxi de Laplaine, le Havre Familial, Festi-jeux, CIMA Mémoire, Le plaisir de Bouger !, la radio M 103,5 FM, les Médias Transcontinental, CFNJ Radio Nord-Joli, la fruiterie Karam, la Boite aux Mille-Pattes, Amaro, S.O.S Cuisine et M ta région. La Marche pour l’Alzheimer 2017 a aussi pu compter, pour une onzième année consécutive, sur l’appui de l’Hôtel Château Laurier de Québec et en tant que partenaire provincial.