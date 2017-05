Joliette à l’action pour une société plus inclusive!

Fidèle à son engagement de favoriser l’intégration des personnes handicapées sur son territoire, la Ville de Joliette profitera de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour intensifier ses actions en matière de sensibilisation et d’inclusion.

À compter du 1er juin, des tracts seront distribués aux automobilistes stationnés ou arrêtés inutilement dans les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, leur rappelant que ceux-ci ne leur sont pas destinés et qu’ils empêchent ainsi les personnes en situation d’handicap d’accéder aux lieux publics en toute sécurité – une infraction passible d’une contravention totalisant 151 $.

L’administration municipale en profitera également pour promouvoir son Programme d’aide financière à l’accessibilité universelle pour les établissements commerciaux, un fonds d’aide entièrement établi et financé par la Ville pour soutenir les commerces dans leurs travaux d’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour de plus amples informations, vous référer au service de l’Aménagement du territoire au 450 753-8131.

Programme d’adaptation de domicile

Établi par la Société d’habitation du Québec (SHQ), le Programme d’adaptation de domicile a pour objectif de permettre à une personne handicapée d’entrer et de sortir de son domicile, d’y accomplir ses activités quotidiennes et d’ainsi favoriser son maintien à domicile en soutenant financièrement la réalisation de travaux d’adaptation. Informez-vous auprès de la SHQ au 1 800 463-4315 (sans frais).

Un vélo une ville

Mentionnons qu’en nouveauté, le programme de transport gratuit en triporteur Un vélo une ville est maintenant offert aux personnes handicapées. Le triporteur ne constituant toutefois pas un véhicule adapté, la réservation d’un transport demeure à la discrétion des utilisateurs. Visitez le www.unvelouneville.org pour tous les détails ou composez sans frais le 1 800 VELOETE pour réserver un transport.

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir

À l’aube de la saison estivale, rappelons que la vignette d’accompagnement touristique et de loisir est acceptée lors des bains libres à la piscine municipale, accordant ainsi la gratuité d’entrée à l’accompagnateur âgé de 12 ans et plus d’une personne ayant une déficience ou un problème de santé mentale nécessitant une certaine assistance dans ses sorties. Pour présenter une demande de VATL, il suffit de remplir le formulaire de reconnaissance du besoin d’accompagnement en ligne au www.vatl.org.

Pour prendre connaissance des différentes actions posées par la Ville de Joliette quant à l’intégration des personnes handicapées sur son territoire, consultez le www.ville.joliette.qc.ca, sous la section Mobilité réduite.