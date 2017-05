Les cinq harmonies du Collège Esther-Blondin remportent les honneurs en obtenant cinq premières places

Les cinq harmonies du Collège Esther-Blondin ont toutes remporté une première place ainsi que des notes d’or lors de la 88e édition du Festival des harmonies et des orchestres symphoniques qui se tenait à Sherbrooke, du 18 au 21 mai.



Les élèves, sous la direction de François-Olivier Fortin, enseignant responsable du département de musique, ont offert des performances exceptionnelles, après plusieurs mois de préparation.

« En seize années de participation, c'est seulement la 2e fois où nos cinq harmonies remportent un premier prix dans ce concours relevé! Il s'agit d'un exploit formidable qui témoigne non seulement du talent de nos élèves mais avant tout de leur persévérance et de leur esprit d'équipe tout au long des répétitions. L'excellent encadrement musical offert au Collège permet à tous de s'améliorer et d'apprendre à maîtriser les pièces en détail. Je suis immensément fier de mes harmonies et de nos excellents spécialistes. » d’exprimer M. François-Olivier Fortin.

Madame Chantal Longpré, directrice générale du Collège, se dit heureuse de voir que le travail et la détermination des élèves et de leur enseignant sont reconnus lors d’une compétition musicale de cette envergure. « La participation à ce festival est une tradition au CEB et les élèves s’investissent beaucoup! »

L’option musique du Collège vise à former et à développer les élèves dans la pratique d’un instrument d’harmonie. La majorité de nos élèves débute leur formation musicale au CEB, sans aucune expérience.

Les harmonies du Collège offriront leur concert de fin d’année les 3 et 4 juin prochains, à la Salle JuliePothier.

Sur la photo, on voit nos élèves des différentes harmonies :

Harmonie Fortissimo de 1re secondaire

Harmonie Vivaldi de 2e secondaire

Harmonie Tchaïkovski de 3e secondaire

Harmonie Crescendo de 4e secondaire

Harmonie Sforzando de 5e secondaire