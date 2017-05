L’hiver a enfin laissé place au printemps. Après les agressions que vos lèvres ont subies avec le froid hivernal, il est temps d’adopter les bons gestes pour les remettre en forme ! Suivez donc nos 5 conseils pour le soin et le maquillage des lèvres ce printemps.

1. Éliminez vos mauvaises habitudes

La première chose à faire pour avoir de jolies lèvres pour le printemps est d’éliminer vos petites manies qui les abîment :

N’humectez pas vos lèvres et ne passez pas la langue dessus. Même si la salive a un effet soulageant immédiat, elle assèche rapidement.

N’arrachez pas vos petites peaux et ne mordillez pas vos lèvres. Les agressions extérieures sont suffisantes, n’en rajoutez pas !

Évitez de toucher vos lèvres, au risque d’attraper des boutons de fièvre. Vos mains sont pleines de microbes.

2. Hydratez vos lèvres le jour…

Comme la peau, les lèvres ont besoin d’une bonne hydratation. En journée, préférez un soin hydratant avec un bon indice de protection solaire. Le soleil est aussi agressif avec vos lèvres qu’avec votre peau !

On trouve de nombreux baumes à lèvres avec un bon FPS (Facteur de Protection Solaire), qui fournissent une protection contre les rayons UVA et UVB. On recommande un FPS de 15 minimum dans une zone moyennement ensoleillée, et plutôt 30 par grand soleil.

3… et la nuit

Sur le même principe que les crèmes hydratantes de nuit, il existe des baumes à lèvres de nuit. Très hydratants, ils réparent les lèvres en profondeur pendant la nuit, pour une jolie bouche repulpée au réveil. Ce type de baume de nuit doit être appliqué en couche épaisse.

4. Exfoliez vos lèvres

Pour retirer les peaux mortes et obtenir des lèvres lisses et pulpeuses, rien de tel qu’une bonne exfoliation deux à trois fois par semaine. Vous trouverez facilement des produits spéciaux à microbilles en grande-surface ou en pharmacie. Appliquez-en une noisette sur vos lèvres, massez avec le doigt (propre !) et rincez.

5. Utilisez un maquillage hydratant

Une fois vos lèvres bien hydratées, optez pour un maquillage hydratant et repulpant, qui n’assèchera pas vos lèvres. Il vaut mieux choisir un brillant à lèvres ultra-hydratant et non-collant pour une protection optimale.

Conclusion

En appliquant soigneusement toutes ces astuces au printemps, vous obtiendrez rapidement de jolies lèvres. Pensez-y aussi durant les autres saisons !