article commandité

L’usinage est un procédé utilisé dans l’industrie pour fabriquer des pièces mécaniques. Grâce à un centre d’usinage 3 et 5 axes utilisant la technologie de découpe numérique CNC, on retire de la matière de la pièce brute par copeaux, afin de lui donner la forme voulue. Mais quels sont les différents types de matériaux utilisés en usinage ?

L’acier

Composé de fer et de carbone (auxquels on ajoute parfois du vanadium ou du chrome, pour plus de dureté), l’acier est un matériau à la fois résistant et flexible. L’usinage permet de l’utiliser pour la construction de véhicules, machines, outils et autres structures.

L’aluminium

De couleur blanche et brillante, ce matériau mou et malléable a la particularité de bien résister à l’oxydation. Utile pour la fabrication de pièces et de structures légères, il est tout indiqué pour l’usinage.

Le titane

Ce métal de transition léger et résistant est comparable à l’acier. Il résiste bien à la corrosion et ses performances mécaniques sont élevées, ce qui le rend relativement coûteux comparé aux autres métaux. Même si son usage industriel est de ce fait limité, il est tout à fait possible de l’usiner.

La fonte

La fonte est un alliage de fer présentant une importante teneur en carbone. Cela le rend très dur, mais aussi assez fragile. Généralement, on usine des pièces en fonte précédemment moulées.

Le cuivre

De couleur rougeâtre, le cuivre est ductile, mou et malléable. Il est également très durable puisqu’il est facile à recycler. Ses propriétés le rendent parfaitement usinable, pour de nombreux usages.

Le laiton et les bronzes

Ces métaux sont en partie composés de cuivre. Le laiton simple contient du cuivre et du zinc, tandis que les bronzes sont des alliages de cuivre et d’étain. On leur ajoute parfois d’autres métaux – comme du plomb, de l’argent, du nickel ou du magnésium – pour renforcer certaines propriétés.

Ces alliages sont plus durs et plus résistants que le cuivre, mais également plus faciles à usiner.

Les plastiques

Les plastiques techniques issus du pétrole (PVC, Teflon, bakélite, nylon, polyéthylène, etc.) se prêtent bien à l’usinage.

Le graphique

Ce minéral dérivé du carbone permet de créer des pièces industrielles (pistons, rondelles, joints, roulements, etc.) grâce à l’usinage.

Conclusion

La méthode de l’usinage peut donc être appliquée à de nombreux matériaux, aussi bien en métal (ferreux ou non) que non métalliques.