Quels sont les signes de présence de punaises de lit dans votre maison ?

L’envahissement d’une maison par des punaises de lit peut se détecter rapidement en suivant quelques signes de leur présence. Ces petites bestioles nuisibles nécessitent un traitement rapide et efficace dès leur première apparition afin d’éviter qu’elles n’infectent entièrement la maison. En cas de présence regroupée, il est recommandé d’appeler rapidement un exterminateur de punaises de lit pour traiter votre logement. Mais déjà, ci-après une liste de signes pouvant vous aider à justifier leur présence.

Des symptômes visibles sur la peau

C’est certainement le signe le plus visible qui soit prouvant une infection aux punaises de lit dans votre domicile. Les rougeurs, les démangeaisons, ou encore les boursouflures font généralement suite à des morsures de punaises de lit. Elles se présentent le plus souvent en forme d’alignement ou de regroupement sur la peau.

Des excréments de punaises dans la pièce

Les punaises de lit n’aiment pas la lumière. Elles recherchent donc des abris pour s’y réfugier. Et le plus souvent, il s’agit des rebords de couture de vos matelas. Elles y laissent alors des excréments de couleur brune ou noire. Lorsque vous en voyez, dites-vous bien que votre pièce abrite des punaises de lit.

Des taches de sang sur les draps

Quand les punaises de lit mangent, le plus souvent le soir quand vous êtes dans un profond sommeil, elles ont l’habitude de laisser des traces de sang sur vos draps de lit. Ces traces seront parfaitement visibles sur un drap blanc. Parfois, elles laissent même des excréments. Ces signes ne trompent pas pour vous décider enfin à appeler un exterminateur professionnel.

Une odeur sucrée dans la pièce

Cela peut paraître ridicule et pourtant c’est bien un phénomène résultant de la présence en abondance de punaises de lit dans votre chambre. Ces petites bêtes laissent en effet une odeur sucrée dans la pièce où elles ont décidé d’investir. Même si elles sont discrètes, cette odeur ne trompe pas.

D’autres signes dans les autres pièces

Les punaises de lit migrent généralement dans les autres pièces de la maison. Pour vous assurer de leur présence, il est très important d’inspecter chaque recoin de votre logement à savoir le salon, la cuisine, etc. Elles peuvent se cacher dans les tapis, les rideaux, les moulures et les cadres des fenêtres, les fissures de plâtres, les papiers ou les livres, les radios et même les horloges, les chaises, les fauteuils, les sofas, les housses…