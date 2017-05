Les bienfaits des bains nordiques chaud-froid pour la peau

article commandité

Les bains nordiques, cette tradition scandinave ancienne, continuent d’attirer de nombreux adeptes actuellement. De par ses différentes particularités (importante chaleur, bain extrêmement résistant, alternance du chaud et du froid) adapté à tous les climats, le bain nordique contribue à procurer un bien-être exceptionnel à tous ceux qui le pratique. De nombreux bienfaits sont notamment associés à ce spa nordique, pas seulement sur la peau, mais aussi pour les muscles, l’organisme, les vaisseaux sanguins…

Une sensation de bien-être et de relaxation

Pour toutes personnes stressées, désireuses de s’en défaire, le bain nordique est largement conseillé. En effet, celui-ci permet notamment de stimuler la production d’endorphines et d’antidépresseurs naturels du corps. Chacun pourra ainsi se détendre convenablement, se déconnecter du monde réel et de tous ses problèmes pour ensuite revenir totalement ressourcé.

Ce bien-être peut s’accentuer par la version de bain nordique thérapeutique pour lequel il faut aménager une flottabilité et une profondeur plus importantes qu’un spa ordinaire. La sensation de relaxation sera ainsi maximisée, et par extension les bienfaits qu’elle apporte pour la personne.

Un nettoyage en profondeur de la peau

La vasodilatation obtenue grâce à l’eau chaude contribue à faire monter la température du corps. Les vaisseaux sanguins et les pores sont ainsi dilatés pour faciliter l’élimination des toxines et ainsi de permettre un nettoyage en profondeur de la peau. Ce spa nordique suffit à lui seul de faire un gommage du corps entier en utilisant simplement l’effet de la chaleur pendant une durée déterminée.

Voilà pourquoi, il est conseillé de passer la journée au spa en profiter pour essayer l’expérience thermique et ses innombrables bienfaits sur la peau. Il n’y a pas d’exception, homme, femme et enfant peuvent largement s’en donner à cœur joie. Ces spas nordiques sont justement érigés à cet effet.

Décontraction des muscles et des articulations

Comme la peau, sous l’effet du bain chaud, les muscles et les articulations se détendent également. Ce qui revient parfaitement à la relaxation souhaitée tout en atténuant les tensions articulaires et musculaires. De plus, les muscles pourront retrouver leur souplesse. Ce qui est une bonne manière de se détendre pour les plus actifs, les sportifs…

Pour plus d’efficacité, il est recommandé de faire suivre un bain nordique par des massages. Ces derniers amélioreront l’impact de relaxation sur tout le corps. Suivre le rituel d’un « hot tub » ou spa nordique attrait de nombreux bienfaits pour tout le corps, mais aussi pour l’esprit. Toutefois, il est déconseillé aux femmes en gestation, les personnes souffrant de diabète, d’hypertension, avec des problèmes cardiaques, ou avec des problèmes respiratoires.