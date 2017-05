article commandité

La moindre panne de laveuse peut rapidement devenir très gênante. Vêtements sales même après le cycle, linge encore mousseux à la sortie de la machine, fuites d’eau, etc. Quelles sont les pannes de laveuse les plus courantes et comment les prévenir ?

Essorage défectueux

Il arrive que le tambour d’une laveuse continue à tourner normalement, mais que l’essorage ne soit pas aussi efficace qu’en temps normal. Si le problème ne se présente qu’une fois, répartissez correctement le linge dans le tambour, puis lancez manuellement le programme d’essorage.

Si la panne se produit plusieurs fois, elle peut être due à l’obstruction du filtre de la pompe de vidange ou à l’enclenchement de la fonction « arrêt cuve pleine ». Vérifiez donc des deux points. Le problème peut aussi résulter d’un endommagement du moteur ou de la carte de commande. Dans ce cas, faites appel à un réparateur d'électroménagers de toutes marques qui intervient à Montréal et ses environs.

Fuite d’eau

Un lave-linge qui fuit peut engendrer une inondation. Il faut donc être vigilant et rapidement régler le problème ! En cas de fuite, les premières pièces incriminées sont souvent la pompe de vidange et le système d’évacuation de manière générale.

Concrètement, voici les causes possibles : tuyau défectueux, joint d’étanchéité abîmé, mauvais raccordement, système d’évacuation obstrué ou bac d’évacuation bouché. Il se peut aussi que le hublot soit cassé ou son joint usé.

Tambour immobile

Si votre laveuse fonctionne, mais que son tambour ne tourne plus, cela peut cacher un problème de moteur, de courroie ou de carte de commande. Pour le savoir, contactez un réparateur d’électroménager.

Eau froide

Il peut arriver que la laveuse ne réussisse plus à chauffer l’eau. Le linge est alors lavé à froid, ce qui n’est pas forcément idéal ! Pour trouver la cause du souci, il faut chercher du côté de la résistance du thermoplongeur ou de la carte électronique de commande.

Laveuse vide

Si votre lave-linge ne se remplit pas d’eau, vérifiez que le robinet d’arrivée d’eau est bien ouvert et que le tuyau n’est pas plié. Assurez-vous également que le filtre de l’électrovanne ne soit pas obstrué.

Conclusion

Les pannes de laveuse peuvent aussi bien concerner les éléments mécaniques qu’électroniques. Pour les résoudre sans risques, mieux vaut contacter un réparateur d’électroménager.