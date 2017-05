article commandité

Ces deux dernières décennies, la ville de Montréal a su se faire une place sur la scène du jeu vidéo. Mais à quoi cet essor est-il dû ? Pourquoi l'industrie du jeu vidéo est-elle en pleine expansion à Montréal ?

Une ville qui attire les plus grands du domaine

Depuis que le géant du jeu vidéo Ubisoft s’est installé à Montréal en 1997, cette industrie n’a cessé de se développer dans la métropole. Si bien que de nombreux autres studios (comme Eidos, Electronic Arts, Gameloft, Minority Media ou Warner Bros. Games) s’y sont également établis par la suite.

Aujourd’hui, Montréal bénéficie donc d’une excellente réputation dans le domaine du jeu vidéo, faisant d’elle un véritable pôle technologique du secteur (derrière Tokyo, Los Angeles, San Francisco et Londres). À l’échelle du Québec, le nombre d’entreprises du jeu vidéo a même doublé depuis 2012 ; et en 2016, plus de 10 000 personnes travaillaient dans ce domaine !

Des avantages intéressants

Concrètement, Montréal attire également les entreprises du jeu vidéo pour diverses raisons :

Au Québec, le « Crédit d’impôt pour des titres multimédias » est particulièrement avantageux puisqu’il peut atteindre près de 37,5% des dépenses en main-d’œuvre d’un studio.

La qualité de vie, la taille humaine et l’ambiance chaleureuse de Montréal en font une ville où il fait bon vivre. Cela attire alors la population… et donc la main-d’œuvre pour les studios !

L’ouverture d’esprit et la richesse culturelle de la ville sont des atouts considérables pour l’industrie du jeu vidéo.

Des formations pour des métiers d’avenir

La croissance des entreprises de développement, d’édition et de distribution de jeux vidéo engendre de nombreuses créations d’emplois dans le domaine. Sans surprise, de multiples écoles spécialisées ont donc émergé à Montréal pour proposer des formations adéquates.

On trouve ainsi des organismes pour apprendre à concevoir et intégrer les éléments sonores dans un jeu vidéo, à réaliser des animations en 3D ou à programmer des jeux vidéo.

Grâce à ces formations, Montréal parvient même à attirer des étudiants du monde entier, qui rêvent d’intégrer l’industrie du jeu vidéo.

Conclusion

Grâce à ses nombreux avantages, Montréal est donc une ville de choix pour se lancer dans l’aventure du jeu vidéo !