5 signes qu'il est temps de changer de monture de lunettes

Les lunettes sont, pour beaucoup, partie intégrante de la tenue vestimentaire. Ils vont dont adopter la couleur de leur monture, selon les vêtements qu'ils portent. C'est pour cela qu'il est bien d'avoir une monture passe-partout qui se marie avec toutes les tenues vestimentaires et qui s'adapte à toutes les situations ou bien d’en avoir plusieurs paires. Il est important que les lunettes soient confortables et adaptées à la morphologie du visage. Voici cinq raisons qui doivent vous pousser à changer de montures de lunettes.

1. Vos montures sont démodées.

Si vous possédez la même monture depuis plusieurs années et que vous vous rendez compte qu'elles ne sont plus dans l'air du temps et qu’elles ne sont plus à la mode, c'est qu'il est temps de changer de montures de lunettes. En effet, chaque année la mode met en vogue un nouveau modèle de monture qui est mis en avant par des vedettes en général.

2. Vos lunettes ne sont pas adaptées à votre morphologie

Chaque forme de visage est différente, certains ont un front large, d'autres le visage long, carré ou rond ou bien un grand espace entre les yeux. C'est pour ces raisons qu'il est important de choisir une monture qui est adaptée à la forme de son visage.

Si vous ne vous sentez plus confortable avec vos montures de lunettes, c'est qu'il est temps d'en changer.

C'est ainsi que les montures à formes carrées seront plus adaptées à certaines formes de visages et les rondes à d'autres formes de visages.

3. Les montures sont abîmées

La monture est cassée ou abimée, les branches sont endommagées ou la monture est cassée au milieu, alors rien ne sert de la réparer en scotchant par exemple, c'est le signe qu'il faut changer de monture.

4. Changement des verres de lunettes

Souvent la vue évolue et vous avez besoin de changer les verres de vos lunettes, dans ce cas il vaut mieux changer également de monture. En effet, les nouveaux verres devront être taillés pour s'adapter à vos montures et parfois ils ne sont pas adaptés à ces montures, vous ne verrez donc pas bien avec. C'est pourquoi il est important de vous faire prendre les mesures par votre opticien et s'assurer que les verres passent en respectant les centrages.

5. Changer de lunettes pour changer de style

Parfois nous avons besoin de changer de paire de lunettes comme on pourrait le faire avec des paires de chaussures ou des boucles d'oreilles, montres, etc.

C'est important donc d'avoir plusieurs montures de lunettes afin d'en changer selon nos envies. Pour cela il est intéressant de recourir aux services d'un optométriste et une multitude de collections mode aux styles variés.

Alors, si d’après toutes ces informations, vous pensez que vous devez changer de montures de lunettes, n'hésitez plus et courrez chez votre opticien pour avoir les conseils appropriés et trouver la monture de vos rêves qui sera adaptée à votre style.